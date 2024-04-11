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ХК АКМ на последней минуте матча вырвал победу у «Югры» и вышел в финал плей-офф ВХЛ

ХК АКМ на последней минуте матча вырвал победу у «Югры» и вышел в финал плей-офф ВХЛ
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В Туле завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный АКМ принимал ханты-мансийскую «Югру». Победу со счётом 4:3 одержала команда хозяев льда.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
11 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
4 : 3
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Назаревич (Картаев, Стариков) – 04:34 (5x5)     0:2 Ли (Авраменко, Максимов) – 10:19 (5x4)     1:2 Теряев (Афанасьев, Мокин) – 25:01 (5x4)     2:2 Рыбаков (Лазарев) – 35:09 (5x5)     3:2 Виноградов (Теряев, Почивалов) – 35:21 (5x5)     3:3 Шиксатдаров (Асташевский, Мисников) – 37:15 (5x5)     4:3 Мокин – 59:24 (5x4)    

На пятой минуте первого периода Антон Назаревич с передач Владислава Картаева и Льва Старикова открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Никита Ли с передач Ильи Авраменко и Кирилла Максимова удвоил преимущество гостей.

На шестой минуте второго периода Сергей Теряев с передач Максима Афанасьева и Никиты Мокина одну шайбу отыграл. На 16-й минуте периода Владислав Рыбаков с передачи Максима Лазарева сделал счёт 2:2. Спустя 12 секунд Андрей Виноградов с передач Сергея Теряева и Дениса Почивалова впервые в матче вывел АКМ вперёд. На 18-й минуте периода Ильдар Шиксатдаров с передач Семёна Асташевского и Артёма Мисникова вновь сделал счёт равным.

На последней минуте третьего периода Никита Мокин принёс АКМ победу. Тульский клуб выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым участником финальной серии плей-офф ВХЛ.

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