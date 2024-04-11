ХК АКМ на последней минуте матча вырвал победу у «Югры» и вышел в финал плей-офф ВХЛ

В Туле завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный АКМ принимал ханты-мансийскую «Югру». Победу со счётом 4:3 одержала команда хозяев льда.
На пятой минуте первого периода Антон Назаревич с передач Владислава Картаева и Льва Старикова открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Никита Ли с передач Ильи Авраменко и Кирилла Максимова удвоил преимущество гостей.
На шестой минуте второго периода Сергей Теряев с передач Максима Афанасьева и Никиты Мокина одну шайбу отыграл. На 16-й минуте периода Владислав Рыбаков с передачи Максима Лазарева сделал счёт 2:2. Спустя 12 секунд Андрей Виноградов с передач Сергея Теряева и Дениса Почивалова впервые в матче вывел АКМ вперёд. На 18-й минуте периода Ильдар Шиксатдаров с передач Семёна Асташевского и Артёма Мисникова вновь сделал счёт равным.
На последней минуте третьего периода Никита Мокин принёс АКМ победу. Тульский клуб выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым участником финальной серии плей-офф ВХЛ.
- 11 апреля 2024
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