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Легенда НХЛ Бретт Халл сравнил Овечкина и Мэттьюса

Легенда НХЛ Бретт Халл сравнил Овечкина и Мэттьюса
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Легендарный нападающий НХЛ Бретт Халл высказал своё мнение об американском нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе, который забил 66 голов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

«Приятно видеть, что делает Мэтьюс. Потому что это часть игры, которую я люблю. Мне нравится за этим наблюдать. Он забивает разными способами. Вы можете посмотреть на меня и Овечкина, у нас был определённый стиль. Это работало, и это было приятно. Но Остон может забивать множеством способов, и, вероятно, именно поэтому он достигает таких результатов», — приводит слова Халла The Athletic.

Напомним, Мэттьюс побил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежал российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

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