Такое не снилось даже Овечкину! Мэттьюс установил рекорд века и ушёл в погоню за легендами

Пока Александр Овечкин в Детройте оформлял новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 заброшенными шайбами — на счету капитана «Вашингтона» таковых теперь 18 — в Ньюарке одного из рекордов его лишили. Автором такой беспрецедентной наглости стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который провёл самый результативный снайперский сезон в XXI веке. На счету американского форварда 66 голов за 77 матчей — прошлой ночью Мэттьюс поравнялся с Овечкиным, поразив ворота «Питтсбурга», а сегодня установил абсолютно новую планку для игроков нынешнего столетия, огорчив Джейка Аллена из «Нью-Джерси».

Рекорд Александра держался 16 лет — 3 апреля 2008 он оформил дубль в ворота «Тампы», закрепив за собой звание самого забивного игрока в рамках одного сезона с 1996 года, когда Марио Лемье забросил 69 шайб. Овечкину эта отметка не покорилась, и теперь за достижением СуперМарио будет гнаться уже Мэттьюс, которому осталось провести четыре матча в этой регулярке.

Превзойти российского форварда могли сразу несколько хоккеистов — в 2012-м на расстояние пяти шайб к нему подобрался Стивен Стэмкос, 10 лет спустя на той же отметке остановился сам Мэттьюс, а в прошлом году на вершину едва не поднялся подгоняемый Давидом Пастрняком (61 гол) Коннор Макдэвид, которому не хватило всего одного точного броска, чтобы хотя бы сравняться с Овечкиным. Мэттьюс смог не только сделать это, но и подняться ещё выше.

Лучшие снайперы НХЛ в рамках одного сезона в XXI веке (жирным выделены обладатели «Ришара»)

№ Игрок Клуб Сезон Матчи Голы 1 Остон Мэттьюс* «Торонто» 2023/2024 77 66 2 Александр Овечкин «Вашингтон» 2007/2008 82 65 3 Коннор Макдэвид «Эдмонтон» 2022/2023 82 64 4 Давид Пастрняк «Бостон» 2022/2023 82 61 5 Остон Мэттьюс «Торонто» 2021/2022 73 60 6 Стивен Стэмкос «Тампа-Бэй» 2011/2012 82 60 7 Павел Буре «Флорида» 2000/2001 82 59 8 Александр Овечкин «Вашингтон» 2008/2009 79 56 9 Джонатан Чичу «Сан-Хосе» 2005/2006 82 56 10 Микко Рантанен «Колорадо» 2022/2023 82 55 11 Леон Драйзайтль «Эдмонтон» 2021/2022 80 55 12 Джо Сакик «Колорадо» 2000/2001 82 54 13 Яромир Ягр «Рейнджерс» 2005/2006 82 54 14 Сэм Райнхарт* «Флорида» 2023/2024 79 53 15 Александр Овечкин «Вашингтон» 2014/2015 81 53

* — текущий сезон

Александр Овечкин — единственный игрок, который присутствует в этом списке аж три раза. Но, кажется, ненадолго — в спину дышат Зак Хайман, у которого уже 52 гола в этом сезоне, и Натан Маккиннон, в чьём активе после сегодняшнего хет-трика 51 точный бросок.

Интересно, что почти в половине случаев игрокам из этого топа по итогам сезона не доставался «Ришар». Особенно обидно должно быть Давиду Пастрняку — в практически любой другой год он бы непременно забрал награду, однако судьба в лице Коннора Макдэвида распорядилась иначе.

У Мэттьюса стремительно приближающийся третий в карьере «Ришар», естественно, уже никто не заберёт — Сэм Райнхарт какое-то время пытался навязать конкуренцию нападающему «Торонто», но на сегодняшний день американец находится на абсолютно другом уровне относительно своих преследователей — прямо как трио (почти сократившееся до дуэта), которое устроило фантастическую борьбу за «Арт Росс». Поэтому де-факто в таблице выше отдадим форварду «листьев» заслуженную награду.

Понятно, что в рамках XXI века Остон уже сотворил историю. Однако если заглянуть в общую таблицу рекордов, то можно увидеть, что ни один из снайперов, ставивших ориентиры для игроков этого столетия, не смог подобраться к главным вершинам. Да и, если говорить откровенно, вряд ли туда кто-либо доберётся. По крайней мере, в ближайшее время.

Лучшие снайперы НХЛ в рамках одного сезона

№ Игрок Клуб Сезон Матчи Голы 1 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1981/1982 80 92 2 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1983/1984 74 87 3 Бретт Халл «Сент-Луис» 1990/1991 78 86 4 Марио Лемье «Питтсбург» 1988/1989 76 85 5 Теэму Селянне «Виннипег» 1992/1993 84 76 6 Александр Могильный «Баффало» 1992/1993 77 76 7 Фил Эспозито «Бостон» 1970/1971 78 76 8 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1984/1985 80 73 9 Бретт Халл «Сент-Луис» 1989/1990 80 72 10 Яри Курри «Эдмонтон» 1984/1985 73 71 11 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 1982/1983 80 71 12 Берни Николс «Лос-Анджелес» 1988/1989 79 70 13 Марио Лемье «Питтсбург» 1987/1988 77 70 14 Бретт Халл «Сент-Луис» 1991/1992 73 70 15 Марио Лемье «Питтсбург» 1992/1993 60 69 16 Марио Лемье «Питтсбург» 1995/1996 70 69 17 Майк Босси «Айлендерс» 1978/1979 80 69 18 Яри Курри «Эдмонтон» 1985/1986 78 68 19 Фил Эспозито «Бостон» 1973/1974 78 68 20 Майк Босси «Айлендерс» 1980/1981 79 68 21 Остон Мэттьюс «Торонто» 2023/2024 77 66 22 Лэнни Макдональд «Калгари» 1982/1983 80 66 23 Фил Эспозито «Бостон» 1971/1972 76 66 24 Александр Овечкин «Вашингтон» 2007/2008 82 65 25 Стив Айзерман «Детройт» 1988/1989 80 65

Чтобы найти здесь лучших представителей XXI века, потребовалось расширить список до 25 игроков. У Мэттьюса, однако, есть все шансы войти в двадцатку и даже в топ-15 — забросить три-четыре шайбы за оставшиеся четыре матча Остону точно по силам. Попадание в топ-10 тоже видится реальным, хотя и очень сложным вызовом. Даже одна возможность побороться за место там является своего рода исторической: в наше время такое не снилось никому — к сожалению, даже Овечкину, которого главный рекорд, впрочем, ещё ждёт впереди.

В любом случае главный усач современной НХЛ уже находится в своей лиге. Теперь он отправится в погоню за легендами прошлого — до некоторых из них уже рукой подать. Даже если он не сможет добраться до 70 голов в этой регулярке, он обязательно попробует сделать это ещё не раз — впереди у 26-летнего форварда много сезонов на высшем уровне.