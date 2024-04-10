Такое не снилось даже Овечкину! Мэттьюс установил рекорд века и ушёл в погоню за легендами

Пока Александр Овечкин в Детройте оформлял новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 заброшенными шайбами — на счету капитана «Вашингтона» таковых теперь 18 — в Ньюарке одного из рекордов его лишили. Автором такой беспрецедентной наглости стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который провёл самый результативный снайперский сезон в XXI веке. На счету американского форварда 66 голов за 77 матчей — прошлой ночью Мэттьюс поравнялся с Овечкиным, поразив ворота «Питтсбурга», а сегодня установил абсолютно новую планку для игроков нынешнего столетия, огорчив Джейка Аллена из «Нью-Джерси».
Рекорд Александра держался 16 лет — 3 апреля 2008 он оформил дубль в ворота «Тампы», закрепив за собой звание самого забивного игрока в рамках одного сезона с 1996 года, когда Марио Лемье забросил 69 шайб. Овечкину эта отметка не покорилась, и теперь за достижением СуперМарио будет гнаться уже Мэттьюс, которому осталось провести четыре матча в этой регулярке.
Превзойти российского форварда могли сразу несколько хоккеистов — в 2012-м на расстояние пяти шайб к нему подобрался Стивен Стэмкос, 10 лет спустя на той же отметке остановился сам Мэттьюс, а в прошлом году на вершину едва не поднялся подгоняемый Давидом Пастрняком (61 гол) Коннор Макдэвид, которому не хватило всего одного точного броска, чтобы хотя бы сравняться с Овечкиным. Мэттьюс смог не только сделать это, но и подняться ещё выше.
Лучшие снайперы НХЛ в рамках одного сезона в XXI веке (жирным выделены обладатели «Ришара»)
|№
|Игрок
|Клуб
|Сезон
|Матчи
|Голы
|1
|Остон Мэттьюс*
|«Торонто»
|2023/2024
|77
|66
|2
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|2007/2008
|82
|65
|3
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон»
|2022/2023
|82
|64
|4
|Давид Пастрняк
|«Бостон»
|2022/2023
|82
|61
|5
|Остон Мэттьюс
|«Торонто»
|2021/2022
|73
|60
|6
|Стивен Стэмкос
|«Тампа-Бэй»
|2011/2012
|82
|60
|7
|Павел Буре
|«Флорида»
|2000/2001
|82
|59
|8
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|2008/2009
|79
|56
|9
|Джонатан Чичу
|«Сан-Хосе»
|2005/2006
|82
|56
|10
|Микко Рантанен
|«Колорадо»
|2022/2023
|82
|55
|11
|Леон Драйзайтль
|«Эдмонтон»
|2021/2022
|80
|55
|12
|Джо Сакик
|«Колорадо»
|2000/2001
|82
|54
|13
|Яромир Ягр
|«Рейнджерс»
|2005/2006
|82
|54
|14
|Сэм Райнхарт*
|«Флорида»
|2023/2024
|79
|53
|15
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|2014/2015
|81
|53
* — текущий сезон
Александр Овечкин — единственный игрок, который присутствует в этом списке аж три раза. Но, кажется, ненадолго — в спину дышат Зак Хайман, у которого уже 52 гола в этом сезоне, и Натан Маккиннон, в чьём активе после сегодняшнего хет-трика 51 точный бросок.
Интересно, что почти в половине случаев игрокам из этого топа по итогам сезона не доставался «Ришар». Особенно обидно должно быть Давиду Пастрняку — в практически любой другой год он бы непременно забрал награду, однако судьба в лице Коннора Макдэвида распорядилась иначе.
У Мэттьюса стремительно приближающийся третий в карьере «Ришар», естественно, уже никто не заберёт — Сэм Райнхарт какое-то время пытался навязать конкуренцию нападающему «Торонто», но на сегодняшний день американец находится на абсолютно другом уровне относительно своих преследователей — прямо как трио (почти сократившееся до дуэта), которое устроило фантастическую борьбу за «Арт Росс». Поэтому де-факто в таблице выше отдадим форварду «листьев» заслуженную награду.
Понятно, что в рамках XXI века Остон уже сотворил историю. Однако если заглянуть в общую таблицу рекордов, то можно увидеть, что ни один из снайперов, ставивших ориентиры для игроков этого столетия, не смог подобраться к главным вершинам. Да и, если говорить откровенно, вряд ли туда кто-либо доберётся. По крайней мере, в ближайшее время.
Лучшие снайперы НХЛ в рамках одного сезона
|№
|Игрок
|Клуб
|Сезон
|Матчи
|Голы
|1
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1981/1982
|80
|92
|2
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1983/1984
|74
|87
|3
|Бретт Халл
|«Сент-Луис»
|1990/1991
|78
|86
|4
|Марио Лемье
|«Питтсбург»
|1988/1989
|76
|85
|5
|Теэму Селянне
|«Виннипег»
|1992/1993
|84
|76
|6
|Александр Могильный
|«Баффало»
|1992/1993
|77
|76
|7
|Фил Эспозито
|«Бостон»
|1970/1971
|78
|76
|8
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1984/1985
|80
|73
|9
|Бретт Халл
|«Сент-Луис»
|1989/1990
|80
|72
|10
|Яри Курри
|«Эдмонтон»
|1984/1985
|73
|71
|11
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|1982/1983
|80
|71
|12
|Берни Николс
|«Лос-Анджелес»
|1988/1989
|79
|70
|13
|Марио Лемье
|«Питтсбург»
|1987/1988
|77
|70
|14
|Бретт Халл
|«Сент-Луис»
|1991/1992
|73
|70
|15
|Марио Лемье
|«Питтсбург»
|1992/1993
|60
|69
|16
|Марио Лемье
|«Питтсбург»
|1995/1996
|70
|69
|17
|Майк Босси
|«Айлендерс»
|1978/1979
|80
|69
|18
|Яри Курри
|«Эдмонтон»
|1985/1986
|78
|68
|19
|Фил Эспозито
|«Бостон»
|1973/1974
|78
|68
|20
|Майк Босси
|«Айлендерс»
|1980/1981
|79
|68
|21
|Остон Мэттьюс
|«Торонто»
|2023/2024
|77
|66
|22
|Лэнни Макдональд
|«Калгари»
|1982/1983
|80
|66
|23
|Фил Эспозито
|«Бостон»
|1971/1972
|76
|66
|24
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|2007/2008
|82
|65
|25
|Стив Айзерман
|«Детройт»
|1988/1989
|80
|65
Чтобы найти здесь лучших представителей XXI века, потребовалось расширить список до 25 игроков. У Мэттьюса, однако, есть все шансы войти в двадцатку и даже в топ-15 — забросить три-четыре шайбы за оставшиеся четыре матча Остону точно по силам. Попадание в топ-10 тоже видится реальным, хотя и очень сложным вызовом. Даже одна возможность побороться за место там является своего рода исторической: в наше время такое не снилось никому — к сожалению, даже Овечкину, которого главный рекорд, впрочем, ещё ждёт впереди.
В любом случае главный усач современной НХЛ уже находится в своей лиге. Теперь он отправится в погоню за легендами прошлого — до некоторых из них уже рукой подать. Даже если он не сможет добраться до 70 голов в этой регулярке, он обязательно попробует сделать это ещё не раз — впереди у 26-летнего форварда много сезонов на высшем уровне.