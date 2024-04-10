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Остон Мэттьюс установил рекорд XXI века по голам в одном сезоне НХЛ, обошёл Овечкина, может попасть в топ-10 в истории

Такое не снилось даже Овечкину! Мэттьюс установил рекорд века и ушёл в погоню за легендами
Дмитрий Сторожев
Остон Мэттьюс
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По голам в одном сезоне американцу нет равных в XXI веке. Время преследовать героев прошлого.

Пока Александр Овечкин в Детройте оформлял новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 заброшенными шайбами — на счету капитана «Вашингтона» таковых теперь 18 — в Ньюарке одного из рекордов его лишили. Автором такой беспрецедентной наглости стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который провёл самый результативный снайперский сезон в XXI веке. На счету американского форварда 66 голов за 77 матчей — прошлой ночью Мэттьюс поравнялся с Овечкиным, поразив ворота «Питтсбурга», а сегодня установил абсолютно новую планку для игроков нынешнего столетия, огорчив Джейка Аллена из «Нью-Джерси».

Рекорд Александра держался 16 лет — 3 апреля 2008 он оформил дубль в ворота «Тампы», закрепив за собой звание самого забивного игрока в рамках одного сезона с 1996 года, когда Марио Лемье забросил 69 шайб. Овечкину эта отметка не покорилась, и теперь за достижением СуперМарио будет гнаться уже Мэттьюс, которому осталось провести четыре матча в этой регулярке.

Превзойти российского форварда могли сразу несколько хоккеистов — в 2012-м на расстояние пяти шайб к нему подобрался Стивен Стэмкос, 10 лет спустя на той же отметке остановился сам Мэттьюс, а в прошлом году на вершину едва не поднялся подгоняемый Давидом Пастрняком (61 гол) Коннор Макдэвид, которому не хватило всего одного точного броска, чтобы хотя бы сравняться с Овечкиным. Мэттьюс смог не только сделать это, но и подняться ещё выше.

Лучшие снайперы НХЛ в рамках одного сезона в XXI веке (жирным выделены обладатели «Ришара»)

ИгрокКлубСезонМатчиГолы
1Остон Мэттьюс*«Торонто»2023/20247766
2Александр Овечкин«Вашингтон»2007/20088265
3Коннор Макдэвид«Эдмонтон»2022/20238264
4Давид Пастрняк«Бостон»2022/20238261
5Остон Мэттьюс«Торонто»2021/20227360
6Стивен Стэмкос«Тампа-Бэй»2011/20128260
7Павел Буре«Флорида»2000/20018259
8Александр Овечкин«Вашингтон»2008/20097956
9Джонатан Чичу«Сан-Хосе»2005/20068256
10Микко Рантанен«Колорадо»2022/20238255
11Леон Драйзайтль«Эдмонтон»2021/20228055
12Джо Сакик«Колорадо»2000/20018254
13Яромир Ягр«Рейнджерс»2005/20068254
14Сэм Райнхарт*«Флорида»2023/20247953
15Александр Овечкин«Вашингтон»2014/20158153

* — текущий сезон

Александр Овечкин — единственный игрок, который присутствует в этом списке аж три раза. Но, кажется, ненадолго — в спину дышат Зак Хайман, у которого уже 52 гола в этом сезоне, и Натан Маккиннон, в чьём активе после сегодняшнего хет-трика 51 точный бросок.

Интересно, что почти в половине случаев игрокам из этого топа по итогам сезона не доставался «Ришар». Особенно обидно должно быть Давиду Пастрняку — в практически любой другой год он бы непременно забрал награду, однако судьба в лице Коннора Макдэвида распорядилась иначе.

У Мэттьюса стремительно приближающийся третий в карьере «Ришар», естественно, уже никто не заберёт — Сэм Райнхарт какое-то время пытался навязать конкуренцию нападающему «Торонто», но на сегодняшний день американец находится на абсолютно другом уровне относительно своих преследователей — прямо как трио (почти сократившееся до дуэта), которое устроило фантастическую борьбу за «Арт Росс». Поэтому де-факто в таблице выше отдадим форварду «листьев» заслуженную награду.

Понятно, что в рамках XXI века Остон уже сотворил историю. Однако если заглянуть в общую таблицу рекордов, то можно увидеть, что ни один из снайперов, ставивших ориентиры для игроков этого столетия, не смог подобраться к главным вершинам. Да и, если говорить откровенно, вряд ли туда кто-либо доберётся. По крайней мере, в ближайшее время.

Лучшие снайперы НХЛ в рамках одного сезона

ИгрокКлубСезонМатчиГолы
1Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1981/19828092
2Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1983/19847487
3Бретт Халл«Сент-Луис»1990/19917886
4Марио Лемье«Питтсбург»1988/19897685
5Теэму Селянне«Виннипег»1992/19938476
6Александр Могильный«Баффало»1992/19937776
7Фил Эспозито«Бостон»1970/19717876
8Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1984/19858073
9Бретт Халл«Сент-Луис»1989/19908072
10Яри Курри«Эдмонтон»1984/19857371
11Уэйн Гретцки«Эдмонтон»1982/19838071
12Берни Николс«Лос-Анджелес»1988/19897970
13Марио Лемье«Питтсбург»1987/19887770
14Бретт Халл«Сент-Луис»1991/19927370
15Марио Лемье«Питтсбург»1992/19936069
16Марио Лемье«Питтсбург»1995/19967069
17Майк Босси«Айлендерс»1978/19798069
18Яри Курри«Эдмонтон»1985/19867868
19Фил Эспозито«Бостон»1973/19747868
20Майк Босси«Айлендерс»1980/19817968
21Остон Мэттьюс«Торонто»2023/20247766
22Лэнни Макдональд«Калгари»1982/19838066
23Фил Эспозито«Бостон»1971/19727666
24Александр Овечкин«Вашингтон»2007/20088265
25Стив Айзерман«Детройт»1988/19898065

Чтобы найти здесь лучших представителей XXI века, потребовалось расширить список до 25 игроков. У Мэттьюса, однако, есть все шансы войти в двадцатку и даже в топ-15 — забросить три-четыре шайбы за оставшиеся четыре матча Остону точно по силам. Попадание в топ-10 тоже видится реальным, хотя и очень сложным вызовом. Даже одна возможность побороться за место там является своего рода исторической: в наше время такое не снилось никому — к сожалению, даже Овечкину, которого главный рекорд, впрочем, ещё ждёт впереди.

В любом случае главный усач современной НХЛ уже находится в своей лиге. Теперь он отправится в погоню за легендами прошлого — до некоторых из них уже рукой подать. Даже если он не сможет добраться до 70 голов в этой регулярке, он обязательно попробует сделать это ещё не раз — впереди у 26-летнего форварда много сезонов на высшем уровне.

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