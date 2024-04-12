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Сидни Кросби вошёл в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» канадский нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, Кросби набрал 1600 (591+998) очков в карьере, и вошёл в топ-10 бомбардиров в истории лиги. Кросби сравнялся с Филом Эспозито (1590 очков в 1282 играх). Следующей целью Кросби является Джо Сакик (1641 в 1378). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 41 гол и 47 результативных передач.