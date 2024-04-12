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Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

За «Вашингтон» голами отметились Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 697-й за карьеру в НХЛ.

По этому показателю российский нападающий вышел на чистое второе место в истории лиги среди соотечественников, опередив своего бывшего одноклубника нападающего Сергея Фёдорова. Национальный рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (794).

Овечкин встретился с юным болельщиком, больным раком:

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