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Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бенсон (Скиннер, Кребс) – 19:00     2:0 Так (Йокихарью, Томпсон) – 32:37     2:1 Макмайкл (Пасиоретти, Карлсон) – 34:36     3:1 Куинн (Клифтон, Гринвей) – 49:46     4:1 Козенс (Гринвей, Йокихарью) – 57:43     4:2 Уилсон (Карлсон, Овечкин) – 59:00    

За «Вашингтон» голами отметились Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 697-й за карьеру в НХЛ.

Александр Овечкин Подробнее

По этому показателю российский нападающий вышел на чистое второе место в истории лиги среди соотечественников, опередив своего бывшего одноклубника нападающего Сергея Фёдорова. Национальный рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (794).

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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