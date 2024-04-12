Гол Тарасенко помог «Флориде» уверенно обыграть «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забивали Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов не отметились результативными действиями.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 12 апреля 2024
-
05:45
-
05:38
-
05:29
-
05:24
-
05:20
-
05:15
-
05:08
-
05:04
-
05:00
-
04:43
-
04:41
-
04:39
-
04:31
-
04:11
-
03:57
-
03:13
-
02:49
-
02:41
-
02:39
-
01:55
- 11 апреля 2024
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:00
-
22:43
-
22:25
-
22:09
-
21:50
-
21:34
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:56
-
20:43
-
20:30