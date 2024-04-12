Гол Тарасенко помог «Флориде» уверенно обыграть «Коламбус»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов не отметились результативными действиями.

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