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Флорида Пантерз — Коламбус Блю Джекетс 4:0, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 12 апреля

Гол Тарасенко помог «Флориде» уверенно обыграть «Коламбус»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ткачук (Экман-Ларссон, Казинс) – 00:47     2:0 Родригес (Лунделль, Луостаринен) – 37:25     3:0 Райнхарт (Барков, Экман-Ларссон) – 39:06     4:0 Тарасенко (Форслинг) – 57:43    

В составе победителей забивали Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов не отметились результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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