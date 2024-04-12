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Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 1:0)

За «Оттаву» отличились Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

В составе «Тампы» забивали Конор Шири и Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Тампа» потерпела второе поражение за последние три матча. Для «Оттавы» это вторая победа за последние три игры.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Оттава» — с «Монреаль Канадиенс». Обе встречи пройдут 14 апреля.