Две передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 1:0)
За «Оттаву» отличились Брэди Ткачук и Дрейк Батерсон. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
В составе «Тампы» забивали Конор Шири и Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Таким образом, «Тампа» потерпела второе поражение за последние три матча. Для «Оттавы» это вторая победа за последние три игры.
В следующем матче «Тампа» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Оттава» — с «Монреаль Канадиенс». Обе встречи пройдут 14 апреля.
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