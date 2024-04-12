Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вплотную приблизился к Пэту Вербику по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин вплотную приблизился к Пэту Вербику по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В этом матче принимал участие капитан столичной команды российский нападающий Александр Овечкин. 38-летний форвард отметился результативной передачей, а сам матч стал для него 1423-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бенсон (Скиннер, Кребс) – 19:00     2:0 Так (Йокихарью, Томпсон) – 32:37     2:1 Макмайкл (Пасиоретти, Карлсон) – 34:36     3:1 Куинн (Клифтон, Гринвей) – 49:46     4:1 Козенс (Гринвей, Йокихарью) – 57:43     4:2 Уилсон (Карлсон, Овечкин) – 59:00    

По этому показателю Александр продолжает занимать 35-е место в истории НХЛ. Сегодня Овечкин вплотную приблизился к Пэту Вербику (1424) по сыгранным матчам за карьеру в североамериканской лиге.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, выступавший за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз». У него 1779 игр.

Материалы по теме
Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android