Александр Овечкин вплотную приблизился к Пэту Вербику по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
В этом матче принимал участие капитан столичной команды российский нападающий Александр Овечкин. 38-летний форвард отметился результативной передачей, а сам матч стал для него 1423-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
По этому показателю Александр продолжает занимать 35-е место в истории НХЛ. Сегодня Овечкин вплотную приблизился к Пэту Вербику (1424) по сыгранным матчам за карьеру в североамериканской лиге.
Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, выступавший за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз». У него 1779 игр.
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