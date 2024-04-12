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Кросби вышел на чистое 10-е место по очкам в истории НХЛ, превзойдя результат Эспозито

Кросби вышел на чистое 10-е место по очкам в истории НХЛ, превзойдя результат Эспозито
Сидни Кросби
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Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).

В этом матче в составе «Питтсбурга» канадский нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, капитан американского клуба набрал 1591 (591+1000) очко в карьере и вошёл в топ-10 бомбардиров в истории лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 О'Коннор (Раст, Кросби) – 02:40     1:1 Рэймонд (Дебринкэт) – 03:39     2:1 Летанг (Бантинг, Ракелль) – 15:09     2:2 Рэймонд (Дебринкэт, Ларкин) – 19:46     3:2 Кросби (Раст, Смит) – 27:58     4:2 Раст (Смит) – 32:44     4:3 Питри (Зайдер, Спронг) – 39:24     5:3 Картер – 43:32 (sh)     5:4 Ларкин (Рэймонд, Комфер) – 52:56     5:5 Рэймонд (Ларкин, Дебринкэт) – 54:53     6:5 Карлссон (Кросби, Ракелль) – 61:40    

Сегодня Кросби превзошёл показатель ранее занимавшего 10-е место Фила Эспозито (1590 очков в 1282 играх). Следующей целью канадского форварда является Джо Сакик (1641 в 1378). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487).

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