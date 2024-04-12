Кросби вышел на чистое 10-е место по очкам в истории НХЛ, превзойдя результат Эспозито

Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).

В этом матче в составе «Питтсбурга» канадский нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, капитан американского клуба набрал 1591 (591+1000) очко в карьере и вошёл в топ-10 бомбардиров в истории лиги.

Сегодня Кросби превзошёл показатель ранее занимавшего 10-е место Фила Эспозито (1590 очков в 1282 играх). Следующей целью канадского форварда является Джо Сакик (1641 в 1378). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487).