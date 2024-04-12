Мэттьюс побил рекорд Стэмкоса среди действующих игроков НХЛ, установленный 12 лет назад

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 6:5 в пользу гостей.

В составе хозяев дублем отметился лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ американский нападающий Остон Мэттьюс, который сегодня забил 67-й и 68-й голы в текущем регулярном чемпионате. При этом первая шайба в матче стала для Остона 37-й на домашнем льду в нынешнем сезоне.

Мэттьюс побил рекорд капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса среди действующих игроков НХЛ, установленный 12 лет назад. В сезоне-2011/2012 канадский форвард забросил 36 шайб в домашних матчах, что до нынешнего сезона являлось лучшим результатом в НХЛ среди действующих хоккеистов. Сейчас на счету Мэттьюса уже 38 таких голов.

Примечательно, что третье место делят двое форвардов «Эдмонтон Ойлерз». Накануне канадский форвард «нефтяников» Зак Хайман вышел на третье место среди действующих игроков НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате на домашней площадке, повторив прошлогодний показатель своего одноклубника Коннора Макдэвида (35, сезон-2022/2023).