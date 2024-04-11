Зак Хайман повторил достижение Коннора Макдэвида среди действующих игроков НХЛ

Сегодня, 11 апреля, «Эдмонтом Ойлерз» обыграл на своей площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
Автором одной из шайб в составе победителей стал нападающий Зак Хайман, для которого этот гол стал 35-м на домашнем льду в нынешнем сезоне. Канадский форвард вышел на третье место среди действующих игроков НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате на домашней площадке, повторив прошлогодний показатель своего одноклубника Коннора Макдэвида (35, сезон-2022/2023).
Рекорд в этой номинации делят между собой капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (36, сезон-2011/2012) и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший 36 шайб на домашнем льду в нынешнем сезоне.
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