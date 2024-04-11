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Зак Хайман повторил достижение Коннора Макдэвида среди действующих игроков НХЛ

Зак Хайман повторил достижение Коннора Макдэвида среди действующих игроков НХЛ
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Сегодня, 11 апреля, «Эдмонтом Ойлерз» обыграл на своей площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

Автором одной из шайб в составе победителей стал нападающий Зак Хайман, для которого этот гол стал 35-м на домашнем льду в нынешнем сезоне. Канадский форвард вышел на третье место среди действующих игроков НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате на домашней площадке, повторив прошлогодний показатель своего одноклубника Коннора Макдэвида (35, сезон-2022/2023).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеси (Маклауд, Нурс) – 09:37     2:0 Экхольм (Маклауд, Перри) – 25:38     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 28:06     4:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 46:50 (pp)     4:1 Колесар (Ханифин, Карлссон) – 47:50 (sh)     5:1 Холлоуэй – 49:56    

Рекорд в этой номинации делят между собой капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (36, сезон-2011/2012) и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший 36 шайб на домашнем льду в нынешнем сезоне.

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