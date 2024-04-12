Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 140+ очков в одном регулярном чемпионате

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей в серии буллитов — 2:3.

В составе «Тампы» забивали Конор Шири и Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. На счету россиянина стало 141 (43+98) очко в 78 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 140+ очков в сезоне.

Рекорд этого столетия по очкам в одной регулярке в прошлом сезоне установил капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (153). Кучеров со 141 баллом занимает второе место по очкам в одной регулярке в этом веке. Топ-3 замыкает нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (137 очков, текущий сезон).