«Видит площадку, как Гретцки». Кучеров выбил безумные 140 очков в сезоне НХЛ!

Какими словами можно описать сезон Никиты Кучерова в НХЛ? Умопомрачительный? Да! Фантастический, сногсшибательный, невообразимый, великий? Всё – да!

Никита уже давно перекрыл российский бомбардирский рекорд за один сезон, установленный им же пять лет назад, потом выбил 130 очков, а сегодня в матче с «Оттавой» ему покорилась безумная планка в 140 очков. Он всего лишь второй хоккеист в XXI веке, показавший такую результативность. Первым, напомним, был Коннор Макдэвид, настрелявший годом ранее 153 балла.

В ежегодном опросе профсоюза игроков НХЛ, в котором участвовало 639 хоккеистов, Кучеров возглавил топ лучших плеймейкеров, опередив и Макдэвида, и всех остальных. Сегодня он в очередной раз продемонстрировал, почему ему сейчас нет равных. В первом периоде Никита выдал блестящую передачу с разворота на Конора Шири, который сравнял счёт. Минутой ранее его открыл Брэди Ткачук из «Оттавы». Это очко стало для Никиты 140-м в сезоне, он побил достижение словака Петера Штястны, который набрал 139 очков в сезоне-1981/1982, и вышел на чистое второе место среди европейцев по очкам за сезон. Больше баллов за одну регулярку среди представителей европейского хоккея набирал только Яромир Ягр (Чехия, 149 в 82, сезон-1995/1996).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом Никита не остановился. Через несколько минут Шири и Кучеров отобрали шайбу у борта в чужой зоне, и Никита отдал шайбу на Брейдена Пойнта, который мастерски разобрался с Антоном Форсбергом, прошив его броском с неудобной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Никита Кучеров видит площадку, как Уэйн Гретцки. Я бы голосовал за него на звание MVP», — сказал легендарный Фил Эспозито.

Удивительно, но не все согласны с Эспозито. Многим журналистам в Северной Америке Макдэвид и Маккиннон видятся более предпочтительными кандидатами на звание MVP. И это несмотря на то что Никита более чем на 50 очков опережает второго бомбардира своей команды, в то время как и у Маккиннона, и у Макдэвида есть партнёры, выбившие более 100 очков в этой регулярке. Никита, конечно, тоже не один тащит «Тампу», но его вклад в командные успехи трудно переоценить.

Так как Маккиннон и Макдэвид сегодня отдыхают, то Никита упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров до четырёх очков. Теперь у Кучерова на горизонте маячит очередной великий юбилей – 100 передач за сезон. Такого в НХЛ не было 33 года, когда Уэйн Гретцки раздал 122 передачи в сезоне-1990/1991!

Пока же Никита остановился на 98 передачах, а «Тампа» позволила «Сенаторз» сравнять счёт в третьем периоде, а затем проиграла на буллитах. Но «молнии» этой весной всё равно выглядят настоящим монстром, который готов рвать всех в плей-офф. Место в восьмёрке они уже себе обеспечили и могут не переживать за концовку регулярки, и даже немного расслабиться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Более того, он идёт ещё на одно сумасшедшее достижение и может стать четвёртым игроком в истории после Гретцки, Яромира Ягра и Марио Лемье, который поучаствует в больше чем половине голов своей команды в сезоне. «Тампе» осталось провести три матча, и график пока соблюдается – Никита приложил руку к 141 из 281 шайбы «Тампы».