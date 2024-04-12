Все результаты игрового дня НХЛ 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 80 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 109 очков за 80 матчей.