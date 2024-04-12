Все результаты игрового дня НХЛ 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ткачук (Экман-Ларссон, Казинс) – 00:47 2:0 Родригес (Лунделль, Луостаринен) – 37:25 3:0 Райнхарт (Барков, Экман-Ларссон) – 39:06 4:0 Тарасенко (Форслинг) – 57:43
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Чикран) – 08:45 1:1 Шири (Кучеров, Пойнт) – 09:45 2:1 Пойнт (Кучеров, Шири) – 12:56 2:2 Батерсон (Ткачук, Шабо) – 42:11 2:3 Ткачук – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Йорк (Конечны) – 04:21 1:1 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 18:19 (pp) 1:2 Бринк (Пилинг) – 23:29 1:3 Конечны (Пилинг) – 39:13 1:4 Кейтс (Кутюрье, Санхайм) – 45:56
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Марнер) – 00:18 1:1 Хаула – 00:39 2:1 Мэттьюс (Доми, Броди) – 06:08 2:2 Фут – 07:57 2:3 Майер (Братт, Хьюз) – 12:37 (pp) 3:3 Мэттьюс (Доми, Бертуцци) – 27:59 4:3 Кемпф (Дьюар) – 29:16 4:4 Майер (Хишир) – 39:48 (pp) 4:5 Братт (Хьюз, Майер) – 51:03 (pp) 5:5 Таварес (Райлли, Марнер) – 55:13 5:6 Братт – 58:46
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бенсон (Скиннер, Кребс) – 19:00 2:0 Так (Йокихарью, Томпсон) – 32:37 2:1 Макмайкл (Пасиоретти, Карлсон) – 34:36 3:1 Куинн (Клифтон, Гринвей) – 49:46 4:1 Козенс (Гринвей, Йокихарью) – 57:43 4:2 Уилсон (Карлсон, Овечкин) – 59:00
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 О'Коннор (Раст, Кросби) – 02:40 1:1 Рэймонд (Дебринкэт) – 03:39 2:1 Летанг (Бантинг, Ракелль) – 15:09 2:2 Рэймонд (Дебринкэт, Ларкин) – 19:46 3:2 Кросби (Раст, Смит) – 27:58 4:2 Раст (Смит) – 32:44 4:3 Питри (Зайдер, Спронг) – 39:24 5:3 Картер – 43:32 (sh) 5:4 Ларкин (Рэймонд, Комфер) – 52:56 5:5 Рэймонд (Ларкин, Дебринкэт) – 54:53 6:5 Карлссон (Кросби, Ракелль) – 61:40
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Харрис (Кофилд, Судзуки) – 17:58 1:1 Энгвалль (Пелеч, Райлли) – 25:17 1:2 Кофилд (Ковачевич, Мэтисон) – 43:42 2:2 Сизикас (Пелеч, Пулок) – 46:30 3:2 Палмьери (Нельсон) – 61:17
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс – 14:51 0:2 Густафссон (Сэмберг, Эпплтон) – 29:20 0:3 Шайфли (Коннор, Эпплтон) – 57:39
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Тран, Костин) – 08:06 1:1 Дюмулен (Эберле) – 09:22 1:2 Берроуз (Эклунд) – 34:46 1:3 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд) – 35:37
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Фиала (Копитар, Кемпе) – 06:48 (pp) 2:0 Арвидссон (Дано, Мур) – 20:54 3:0 Томас (Рой) – 27:42 3:1 Юбердо (Мироманов, Зари) – 48:28 4:1 Арвидссон (Копитар, Даути) – 56:46
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 80 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 109 очков за 80 матчей.
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