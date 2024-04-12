Пойнт — о Никите Кучерове: он даёт «Тампе» шанс на победу каждый матч, невероятный игрок

Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт оценил большой вклад российского нападающего Никиты Кучерова в успешную игру «молний».

«Мы говорили о нём весь год. Он невероятный и даёт нам шанс на победу каждый матч», — приводит слова Пойнта журналистка Габби Ширли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей в серии буллитов — 2:3.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Кучеров набрал 141 (43+98) очко в 78 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 140+ очков в сезоне.