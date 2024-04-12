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Турнирные расклады в НХЛ на 12 апреля: кто выходит в плей-офф, пары первого раунда

19 апреля 2024 года завершится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Команды сыграют несколько матчей перед тем, как определятся окончательные пары розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.

Кубок Стэнли — 2024

Западная конференция:

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся 20 апреля и закончится не позднее 24 июня.