Стал первым игроком за 31 год с 51 шайбой в равных составах. И вошёл в топ-20 в истории по голам за сезон.

Так в XXI веке не играл никто! Мэттьюс снёс кучу рекордов и гонится за легендами прошлого

Чисто турнирной интриги данный матч не носил изначально – «Торонто» плотно осел на третьем месте Атлантического дивизиона и сдвинется оттуда только при экстраординарных обстоятельствах, а «Нью-Джерси» потерял все шансы на продолжение сезона и доигрывает последние игры.

Зато в воздухе «Скоушабэнк-Арены» витала другая интрига, которая зовётся снайперскими подвигами Остона Мэттьюса. В предыдущем матче Остон побил рекорд Александра Овечкина по голам в одном сезоне в XXI веке, но останавливаться на этом явно не планировал.

Уже на первой минуте матча событий произошло столько, сколько в некоторых встречах не происходит за 60 минут игрового времени – Таварес открыл счёт, Хаула через 21 секунду ответил. Игра в кошки-мышки продолжилась и далее, имя продолжателя, как многие поняли, Остон Мэттьюс, который с ползоны «расстрелял» Аллена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Нолан Фут через пару минут счёт сравнял, а на перерыв «дьяволы» ушли, ведя в счёте, хорошо постарался Тимо Майер.

Мэттьюс ближе к середине периода сравнял счёт, проявив ловкость на пятаке соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А немного позже красивейшую шайбу соорудил Кемпф, раскачав Аллена до головокружения. Шимону Немецу, видимо, надоело смотреть на свершения Остона Мэттьюса, и он решил устроить ему «радушный» приём у борта, но главного снайпера этого сезона не дал в обиду Макс Доми, вступившись за партнёра. Где-то у экранов канадских телеприёмников наверняка широко улыбнулся отец Макса. А «Нью-Джерси» тем временем сумел сравнять счёт до перерыва – ювелирную точность продемонстрировал Тимо Майер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде команды не остановились и к 56-й минуте обменялись заброшенными шайбами, но на предпоследней минуте шаткая чаша весов качнулась-таки в сторону гостей – Йеспер Братт оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Нью-Джерси» одержал победу в ничего не значащем матче для обеих команд. А что Остон Мэттьюс. Давайте посмотрим на достижения, которые покорились американцу: