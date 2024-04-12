Так в XXI веке не играл никто! Мэттьюс снёс кучу рекордов и гонится за легендами прошлого

Чисто турнирной интриги данный матч не носил изначально – «Торонто» плотно осел на третьем месте Атлантического дивизиона и сдвинется оттуда только при экстраординарных обстоятельствах, а «Нью-Джерси» потерял все шансы на продолжение сезона и доигрывает последние игры.
Зато в воздухе «Скоушабэнк-Арены» витала другая интрига, которая зовётся снайперскими подвигами Остона Мэттьюса. В предыдущем матче Остон побил рекорд Александра Овечкина по голам в одном сезоне в XXI веке, но останавливаться на этом явно не планировал.
Уже на первой минуте матча событий произошло столько, сколько в некоторых встречах не происходит за 60 минут игрового времени – Таварес открыл счёт, Хаула через 21 секунду ответил. Игра в кошки-мышки продолжилась и далее, имя продолжателя, как многие поняли, Остон Мэттьюс, который с ползоны «расстрелял» Аллена.
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Нолан Фут через пару минут счёт сравнял, а на перерыв «дьяволы» ушли, ведя в счёте, хорошо постарался Тимо Майер.
Мэттьюс ближе к середине периода сравнял счёт, проявив ловкость на пятаке соперника.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
А немного позже красивейшую шайбу соорудил Кемпф, раскачав Аллена до головокружения. Шимону Немецу, видимо, надоело смотреть на свершения Остона Мэттьюса, и он решил устроить ему «радушный» приём у борта, но главного снайпера этого сезона не дал в обиду Макс Доми, вступившись за партнёра. Где-то у экранов канадских телеприёмников наверняка широко улыбнулся отец Макса. А «Нью-Джерси» тем временем сумел сравнять счёт до перерыва – ювелирную точность продемонстрировал Тимо Майер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
В третьем периоде команды не остановились и к 56-й минуте обменялись заброшенными шайбами, но на предпоследней минуте шаткая чаша весов качнулась-таки в сторону гостей – Йеспер Братт оформил дубль.
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«Нью-Джерси» одержал победу в ничего не значащем матче для обеих команд. А что Остон Мэттьюс. Давайте посмотрим на достижения, которые покорились американцу:
- Вышел на третье место в истории «Торонто» по голам, опередив Дэйва Коэна, всего у Остона 367 шайб в НХЛ.
- Забросив 68-ю шайбу в нынешнем сезоне, догнал Босси, Эспозито и Курри, войдя в топ-20 по голам за сезон. Впереди такие легенды, как Бретт Халл, Марио Лемье и Уэйн Гретцки.
- Стал первым игроком в XXI веке, кто сумел забросить 50 шайб в равных составах.
- Побил рекорд Стивена Стэмкоса по голам в домашних матчах, доведя лицевой баланс по этому показателю до 38 шайб.