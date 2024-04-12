Генеральный менеджер «Трактора» назвал поворотную точку сезона для команды

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков назвал поворотную точку сезона-2023/2024 для команды.

«Перед выездом на Дальний Восток у нас была серия поражений. Когда команда проигрывает три игры подряд, надо задавать вопрос о том, что происходит. Мы сели и поговорили. Акцентировали внимание, что эти игры на Дальнем Востоке — это процесс становления коллектива перед самыми ответственными играми.

Мы сели и поговорили, достаточно откровенно, все ребята высказались. Собрание было долгое. Это была отправная точка, которая позволила нам выиграть матчи в концовке регулярки и зайти в плей-офф», — сказал Волков на пресс-конференции.

«Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.