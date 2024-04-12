Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Трактора» назвал поворотную точку сезона для команды

Генеральный менеджер «Трактора» назвал поворотную точку сезона для команды
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков назвал поворотную точку сезона-2023/2024 для команды.

«Перед выездом на Дальний Восток у нас была серия поражений. Когда команда проигрывает три игры подряд, надо задавать вопрос о том, что происходит. Мы сели и поговорили. Акцентировали внимание, что эти игры на Дальнем Востоке — это процесс становления коллектива перед самыми ответственными играми.

Мы сели и поговорили, достаточно откровенно, все ребята высказались. Собрание было долгое. Это была отправная точка, которая позволила нам выиграть матчи в концовке регулярки и зайти в плей-офф», — сказал Волков на пресс-конференции.

«Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.

Материалы по теме
Генеральный менеджер «Трактора» прокомментировал «бронзовый» сезон команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android