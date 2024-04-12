Заварухин и Волков прокомментировали слухи о конфликте менеджера «Трактора» с тренером

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков и главный тренер челябинского клуба Алексей Заварухин прокомментировали слухи о конфликте между специалистами.

«Я скажу своё мнение: то, что некоторые люди называют конфликтом, я назову рабочим моментом. Я, как руководитель, должен со своей стороны требовать максимум, мы на работе, делаем результат. Я со своей стороны пытался помочь во всех вопросах. То, что вы называете слухом, пусть слухом и останется», — зявил Волков на пресс-конференции.

«Я полностью согласен. Только в дискуссии рождается правда. Если всё время гладить по головке, к хорошему результату это не приведёт», — добавил Заварухин.

«Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.