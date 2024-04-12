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Заварухин высказался о своём будущем на посту главного тренера «Трактора»

Заварухин высказался о своём будущем на посту главного тренера «Трактора»
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о своём будущем на посту главного тренера челябинского клуба.

«Сейчас переговоров нет. Как сказал Алексей Волков, сначала нужно проанализировать сезон, собраться попечительскому совету», — сказал Заварухин на пресс-конференции.

Напомним, «Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.

Ранее Алексей Заварухин поблагодарил хоккеистов своей команды за сезон, в котором челябинский клуб завоевал бронзовые медали.

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