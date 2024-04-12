Генменеджер «Трактора» прокомментировал состояние пропустившего весь сезон Чибисова

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о состоянии 31-летнего нападающего Андрея Чибисова, который пропустил весь сезон-2023/2024.

«[Пропустил сезон] по медицинским [причинам]. С ним произошёл несчастный случай, это связано с его здоровьем. По личной просьбе мы не будем разглашать характер его травмы, надеемся, что он уже полностью восстановился и проведёт следующий сезон — но он будет не в нашей команде», — сказал Волков на пресс-конференции.

«Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.

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