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А. Заварухин о съёмках в медиароликах «Трактора»: от работы это не отвлекало

А. Заварухин о съёмках в медиароликах «Трактора»: от работы это не отвлекало
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков и главный тренер челябинского клуба Алексей Заварухин рассказали о съемках медиароликов команды.

«Это нас не отвлекало от основной работы. Мы играем для болельщика», — заявил Заварухин на пресс-конференции.

«У нас очень сильно сработала медиаслужба, креативные ребята, которые запустили Уральское дерби, противостояние братьев Заварухиных. Получился интересный проект «Камеру убери», мы открыли раздевалку. В этом году всё, что происходило, болельщик мог услышать от первых лиц, хоккеисты были достаточно откровенны. Немного команд делают такой контент, Алексей Борисович дебютировал в новой роли с флэшбэками из фильмов, Артём Блажиевский попробовал себя в новой роли, разносторонний человек», — добавил Волков.

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