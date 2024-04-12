А. Заварухин о съёмках в медиароликах «Трактора»: от работы это не отвлекало

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков и главный тренер челябинского клуба Алексей Заварухин рассказали о съемках медиароликов команды.

«Это нас не отвлекало от основной работы. Мы играем для болельщика», — заявил Заварухин на пресс-конференции.

«У нас очень сильно сработала медиаслужба, креативные ребята, которые запустили Уральское дерби, противостояние братьев Заварухиных. Получился интересный проект «Камеру убери», мы открыли раздевалку. В этом году всё, что происходило, болельщик мог услышать от первых лиц, хоккеисты были достаточно откровенны. Немного команд делают такой контент, Алексей Борисович дебютировал в новой роли с флэшбэками из фильмов, Артём Блажиевский попробовал себя в новой роли, разносторонний человек», — добавил Волков.