Тренер «Питтсбурга»: Кросби представляет собой всё положительное, что есть в хоккее

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о многочисленных достижениях капитана клуба Сидни Кросби.

«Вехи, которых он достигает сейчас, говорят сами за себя… Что меня больше всего в нём восхищает, так это то, как он себя ведёт. Он представляет собой всё положительное, что есть в хоккее», — приводит слова Салливана пресс-служба «Питтсбурга».

Сегодня, 12 апреля, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершилась со счётом 6:5 в овертайме (2:2, 2:1, 1:2, 1:0).

В этом матче Сидни Кросби забил гол и сделал две результативные передачи. Таким образом, капитан американского клуба набрал 1591 (591+1000) очко в карьере и вошёл в топ-10 бомбардиров в истории лиги. Сегодня Кросби превзошёл показатель ранее занимавшего 10-е место Фила Эспозито (1590 очков в 1282 играх). Следующей целью канадского форварда является Джо Сакик (1641 в 1378).