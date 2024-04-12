Всё ещё самый совершенный игрок НХЛ! Кросби выдал легендарный матч в самый нужный момент

Великий канадец оформил два грандиозных достижения в своей карьере, прибив «Детройт» в борьбе за плей-офф.

Несколько дней назад за океаном опубликовали результаты анонимного голосования игроков Национальной хоккейной лиги. В опросе приняли участие 639 хоккеистов НХЛ. Самым совершенным игроком НХЛ по версии самих же хоккеистов лиги признан нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, за которого отдали 38,37% голосов. Примечательно, что Кросби был выбран самым совершенным игроком уже в пятом сезоне подряд.

Занявший второе место нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков получил на 24% голосов меньше, топ-3 замкнул форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар (8,15%), а расположившиеся следом одни из главных и самых раскрученных звёзд современной НХЛ – Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон – получили меньше 8% на каждого.

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Словно в подтверждение итогов голосования 36-летний Кросби выдал потрясающий концерт в самый важный момент сезона для своей команды. «Питтсбург» ведёт отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, и одним из главных конкурентов подопечных Майка Салливана является «Детройт Ред Уингз». Сегодня две американские команды сошлись в очной встрече, результат которой должен был оказать огромное влияние на итог всего регулярного чемпионата.

Уже на третьей минуте Кросби отметился результативной передачей, сумев помочь отличиться Дрю О’Коннору. С этого момента началось голевое представление, в итоге увенчавшееся 11 заброшенными шайбами. В составе «Ред Уингз» солировал шведский нападающий Лукас Рэймонд, оформивший хет-трик. Три гола форварда помогли «красным крыльям» добраться до овертайма и набрать одно очко. Но главным героем и первой звездой встречи заслуженно стал Кросби, завершивший матч с 3 (1+2) очками.

В середине второго периода Сидни отметился заброшенной шайбой, а в овертайме выступил ассистентом у шведского защитника Эрика Карлссона, который и стал автором решающего броска. «Питтсбург» добыл победу над прямым конкурентом, благодаря которой вернулся в зону плей-офф, заняв вторую позицию в зоне уайлд-кард. «Пингвинз» сполна воспользовались осечкой «Вашингтон Кэпиталз», который на выезде проиграл «Баффало Сэйбрз» (2:4).

«Питтсбург» одержал седьмую победу в последних 10 матчах. При этом на данном отрезке команда Салливана не потерпела ни одного поражения в основное время. Выдать столь впечатляющий отрезок было бы невозможно, если бы не переживающий вторую молодость Кросби. Канадский форвард сейчас играет так, словно вернулись те времена, когда «Пингвинз» выигрывали Кубки Стэнли. Неудивительно, что третье очко в матче помогло канадскому форварду отметиться сразу двумя историческими достижениями по меркам всей НХЛ.

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Капитан американского клуба набрал 1591 (591+1000) очко в карьере и вошёл в топ-10 бомбардиров в истории лиги. Сегодня Кросби обошёл ранее занимавшего 10-е место Фила Эспозито (1590 очков в 1282 играх). Следующей целью канадского форварда является Джо Сакик (1641 очко в 1378 играх). До результата легендарного соотечественника Кросби теперь не хватает всего 50 очков. Уже в следующем сезоне Сидни обойдёт и Сакика. В этом можно даже не сомневаться.

Также канадский форвард стал 14-м игроком в истории североамериканской лиги, кому покорилась отметка в 1000 результативных передач. При этом сыгравший 1269 матчей в регулярных чемпионатах Кросби стал седьмым в истории НХЛ по скорости достижения 1000 передач за карьеру.

Рекорд лиги по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (645), второе место занимает Марио Лемье (856), топ-3 замыкает Пол Коффи (1105). Следом расположились Адам Оутс (1174), Рон Фрэнсис (1235) и Марсель Дионн (1259). Позади Кросби остался Рэй Бурк (1283).

Сидни Кросби Фото: Pittsburgh Penguins

При этом Кросби стал всего седьмым игроком в истории НХЛ с 1000 результативными передачами за один клуб. Рекорд принадлежит Бурку, который сделал 1111 ассистов в период своих выступлений за «Бостон Брюинз». Второе место занимает Гретцки (1086, «Эдмонтон Ойлерз»), топ-3 замыкает Стив Айзерман (1063, «Детройт»). В пятёрку лучших также входят Лемье (1033, «Питтсбург») и Горди Хоу (1023, «Детройт»). Шестое место занимает Сакик (1016, франшиза «Колорадо Эвеланш» с учётом «Квебек Нордикс»).

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В Северной Америке подсчитали, кто чаще всего в НХЛ и в «Питтсбурге» (это одно и то же) отличался после передач канадского форварда. На первом месте расположился Евгений Малкин (138), второе место занимает недавно перешедший в «Каролину Харрикейнз» Джейк Гюнцель (114), топ-3 замыкает Крис Кунитц (81).

Интересно, что однажды с передачи Сидни успел забить даже Лемье. Они пересеклись на льду в сезоне-2005/2006, который стал для Марио последним в его карьере, а для Сидни – дебютным. 18 лет назад в «Питтсбурге» произошла передача эстафеты, и со своей лидерской ношей Кросби справляется по сей день.

«Вехи, которых он достигает сейчас, говорят сами за себя… Что меня больше всего в нём восхищает, так это то, как он себя ведёт. Он представляет собой всё, что правильно в хоккее», — высказался об очередных достижениях своей легенды главный тренер «Питтсбурга».