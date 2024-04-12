«Он делает действительно особенные вещи». Джон Таварес — о Мэттьюсе

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес высказался об успешной игре своего одноклубника Остона Мэттьюса.

«Он действительно делает выдающееся и особенные вещи. В этом нет никаких сомнений. Так что нужно ценить это каждую игру», — приводит слова Тавареса журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Остон Мэттьюс во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» забил 67-й и 68-й голы в текущем регулярном чемпионате. При этом первая шайба в матче стала для Остона 37-й на домашнем льду в нынешнем сезоне. Мэттьюс побил рекорд капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса среди действующих игроков НХЛ, установленный 12 лет назад. В сезоне-2011/2012 канадский форвард забросил 36 шайб в домашних матчах, что до нынешнего сезона являлось лучшим результатом в НХЛ среди действующих хоккеистов. Сейчас на счету Мэттьюса уже 38 таких голов.