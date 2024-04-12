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Бывший тренер «Вашингтона» высказался о сходстве Овечкина и Мэттьюса

Бывший тренер «Вашингтона» высказался о сходстве Овечкина и Мэттьюса
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро рассказал, в чём видит сходство между игрой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

«Я думаю, что их главное сходство в том, что каждый раз, когда за чужой синей линией они завладевают шайбой, есть большая вероятность, что она окажется в воротах» — сказал Будро в эфире шоу «Walk Over» на телеканале TSN.

Будро возглавлял «Вашингтон» с 2007 по 2012 год.

Напомним, 10 апреля в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Мэттьюс побил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, который принадлежал российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

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