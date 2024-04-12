Макдэвид провёл тренировку, но пропустит предстоящий матч «Эдмонтона» с «Аризоной»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид провёл тренировку на домашней арене клуба перед встречей с «Аризоной Койотс». Видео опубликовал журналист Тони Брар в соцсети X (ранее Twitter).

Однако участия в матче форвард не примет. «Я не поеду сегодня вечером. Посмотрим, что будет завтра. Мы будем готовиться день за днём. Ненавижу сидеть сложа руки и хочу играть», — приводит слова Макдэвида журналист Джейсон Грегор в своих социальных сетях.

Напомним, после встречи с «Калгари Флэймз» 7 апреля канадский хоккеист не появлялся в заявке команды на матч. Он пропустил предыдущую встречу с «Вегас Голден Найтс». После этого главный тренер «Ойлерз» Крис Ноблох заявил, что возвращение капитана команды ожидается со дня на день.