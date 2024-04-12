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«Пусть Гераськин отдаёт, а мы забиваем и выигрываем». Голышев — о словах Разина

«Пусть Гераськин отдаёт, а мы забиваем и выигрываем». Голышев — о словах Разина
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев после пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором екатеринбуржцы уступили со счётом 2:5, ответил главному тренеру «Металлурга» Андрею Разину, который пожелал хоккеисту забивать, но только при победе «Магнитки».

«Пусть Гераськин отдаёт, мы забиваем и выигрываем. Я согласен», — написал Голышев в социальных сегтях.

Напомним, в четвёртом матче серии нападающий магнитогорской команды Игорь Гераськин ошибался и сделал неудачный пас на партнёра, в результате чего за семь секунд до конца встречи «Автомобилисту» удалось забить гол и одержать победу.

Сейчас «Металлург» ведёт в серии со счётом 3-2. Следующий матч соперников состоится 13 апреля в Екатеринбурге.

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