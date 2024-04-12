Щитов высказался о причинах поражения «Автомобилиста» в пятом матче серии с «Металлургом»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, чего не хватило «Автомобилисту» для победы над «Металлургом» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 2024 (2:5).

«Во-первых, «Автомобилист» плохо начал игру. Магнитогорск сразу завладел инициативой. Они забили очень важный гол в конце первого периода. У «Магнитки» было ещё много возможностей забить, но вратарь «Авто» держал команду в игре. «Металлург», как и всегда, был активен. Благодаря Аликину екатеринбургская команда смогла догнать соперника и сравнять счёт в матче.

Если бы не удаление, которое заработал Макеев, неизвестно, кто бы выиграл пятый матч. Чтобы сравнять счёт в серии, «Авто» надо больше играть в атаке. Мастера и исполнители в команде есть. Голышев потянет за собой команду, заведёт и своей игрой продемонстрирует лидерские качества. У «Автомобилиста» есть шанс сравнять счёт в серии. «Магнитка» очень хороша — классно играет. Молодые ребята прекрасно смотрятся. Стоит отметить Андрея Разина, какую серьёзную работу он проделал. А также весь тренерский штаб», — приводит слова Щитова Legalbet.

Напомним, сейчас «Металлург» ведёт в серии со счётом 3-2. Шестой матч соперников состоится 13 апреля в Екатеринбурге.