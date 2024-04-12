Кожевников — о Разине: высказаться о главном судье КХЛ и избежать штрафа — высший пилотаж

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал яркие высказывания главного тренера «Металлурга» Андрея Разина по ходу серии с «Автомобилистом».

— Какой видите развязку, скажем так, восточного полуфинала?

— К счастью, серия «Магнитка» — «Автомобилист» повеселее, чем другой полуфинал — «Локомотив» — «Трактор», которому хватило четырёх матчей и который, если честно, усыпил.

«Металлург», в общем-то, ведёт игру, «Автомобилист», как и в сериях с «Ак Барсом» и СКА, подстраивается под соперника. После 3:0 на старте четвёртой встречи «Магнитка»должна была вести в серии 3-1, но ей не хватило опыта и умения сыграть на сохранение результата. Это надо умудриться отпустить такую игру, да ещё на последних секундах!

— Тренерское поражение?

— Таков стиль «Магнитки», она больше играет от себя, а не от соперника. Это чаще приносит победы, но бывают и неизбежные поражения. Думаю, главный тренер должен взять на себя вину за завал в четвёртом матче. Вообще, к Андрею Разину у меня сложное отношение. В частности удивили его комментарии по ходу серии со «Спартаком», когда после теракта на МКАДе он делал странные замечания по поводу переноса игр. Всё понимаю, на нервах после матча можно сказать что-то лишнее. Но когда эмоции ушли, Разин был обязан извиниться перед страной!

Но сейчас в ходе серии с «Автомобилистом» Разин очень ярко выступает — и по делу. Суметь сказать то, что думает о судействе и главном арбитре КХЛ половина страны, но при этом избежать драконовского штрафа за критику судейства — это высший пилотаж (смеётся). Здесь Разину отдаю должное», — приводит слова Кожевникова сайт Russia-Hockey.ru.

Напомним, сейчас в серии «Металлург» — «Автомобилист» счёт 3-2 в пользу команды Разина.