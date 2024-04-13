НХЛ назвала самые результативные связки сезона. Кучеров — сразу в трёх парах

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала пары игроков текущего регулярного чемпионата, которые чаще всего забивали с передач друг друга.

Сразу в трёх связках из топ-10 присутствует российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

На счету их пары с Брейденом Пойнтом 63 гола, с Виктором Хедманом — 54, а со Стивеном Стэмкосом — 50.

Самым результативным сочетанием стала связка «Колорадо Эвеланш» с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом — 65 заброшенных шайб.

Целиком список выглядит так:

1. Натан Маккиннон — Микко Рантанен — 65.

2. Никита Кучеров — Брейден Пойнт — 63.

3. Леон Драйзайтль — Коннор Макдэвид — 58.

4. Никита Кучеров — Виктор Хедман — 54.

5. Александр Барков — Сэм Райнхарт — 53.

6. Никита Кучеров — Стивен Стэмкос — 50.

7. Натан Маккиннон — Кейл Макар — 50.

8. Митчелл Марнер — Остон Мэттьюс — 49.

9. Артемий Панарин — Винсент Трочек — 46.

10. Эван Бушар — Коннор Макдэвид — 46.