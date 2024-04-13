Только чудо спасёт «Вашингтон», «Рейнджерс» играют с огнём. Что осталось решить в НХЛ?

Команда Артемия Панарина и Игоря Шестёркина бьётся за титул, но за следующие пять дней можно потерять весь сезон.

До конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 осталось шесть игровых дней. В ночь на 19 апреля для 16 команд североамериканской лиги чемпионат будет официально завершён, тогда как другие 16 счастливчиков отправятся в поход за Кубком Стэнли. Минувшей ночью в НХЛ был определён заключительный участник плей-офф от Западной конференции.

Примечательно, что последним на Западе кубковую путёвку завоевал действующий чемпион «Вегас Голден Найтс». Помимо защищающего чемпионское звание «Вегаса», в плей-офф НХЛ – 2024 от Западной конференции выступят: «Даллас Старз», «Виннипег Джетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз».

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На Востоке же осталось определить ещё двух участников розыгрыша Кубка Стэнли. Борьбу за выход в плей-офф продолжают вести пять команд, и может сложиться такая ситуация, что окончательно кубковая интрига разрешится лишь за день до окончания регулярки, когда свои последние матчи в чемпионате проведут восточные клубы. Также на финише сезона необходимо выявить победителя регулярного чемпионата, который будет удостоен Президентского кубка, и самое главное – нужно распределить 16 команд по восьми парам плей-офф.

Кто пробьётся в плей-офф от Восточной конференции

На данный момент места в плей-офф от Восточной конференции забронировали шесть команд. В розыгрыш Кубка Стэнли уже точно пробились:

три лучшие команды Атлантического дивизиона: «Бостон Брюинз» (107), «Флорида Пантерз» (106) и «Торонто Мэйпл Лифс» (101); две лучшие команды Столичного дивизиона: «Нью-Йорк Рейнджерс» (110) и «Каролина Харрикейнз» (109); позицию первой уайлд-кард займёт «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96), которая уже точно не опустится на позицию второй уайлд-кард и при этом практически наверняка не сможет превзойти «кленовые листья». До конца регулярки «Лайтнинг» и «Мэйпл Лифс» остаётся провести по три матча, за которые отыграть дефицит в пять очков вряд ли представляется возможным.

Таким образом, на Востоке НХЛ остаётся определить двух участников плей-офф – третью команду от Столичного дивизиона и команду, которая отправится в кубковый поход со второй уайлд-кард позиции.

Лучше всего ситуация складывается для продолжающего побеждать «Нью-Йорк Айлендерс». «Островитяне» выдали шестиматчевую победную серию, сумев закрепиться на третьем месте в дивизионе. Сейчас в активе подопечных Патрика Руа 89 очков после 79 матчей.

Впереди у команды с Лонг-Айленда тяжёлый график – матчи с «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Питтсбургом». Две из трёх команд решают свои турнирные задачи, а «дьяволы» в отдельно взятом матче всегда готовы обломать конкурента по конференции. Но имеющегося четырёхочкового запаса над текущей зоной непопадания в плей-офф в целом должно хватать «островитянам» для успешного завершения регулярки.

Семён Варламов Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

На вторую уайлд-кард позицию заскочил «Питтсбург» (86 очков после 79 матчей), сумевший воспользоваться осечкой «Вашингтона» во встрече с «Баффало». Теперь именно команда Майка Салливана контролирует турнирную ситуацию. Если «Пингвинз» выиграют три матча из трёх, то их уже никто не достанет. А команда из штата Пенсильвания сейчас максимально горяча.

В её активе девятиматчевая серия с набранными очками и семь побед на этом блестящем отрезке. Заканчивать чемпионат «Пингвинз» будут встречами с «Бостоном», «Нэшвиллом» и «Айлендерс». Такой календарь нельзя назвать красной дорожкой на пути к плей-офф, но «Питтсбург» за последний месяц показал, что сейчас готов обыграть кого угодно, чтобы решить свою турнирную задачу.

Дальше расположились «Вашингтон», «Детройт» и «Филадельфия». Все три команды имеют по 85 очков, и разница между ними заключается лишь в том, что «лётчики» провели на матч больше (80 против 79). Этим командам нужно набирать максимальное количество очков в оставшихся матчах и рассчитывать на осечки хотя бы «Питтсбурга». Очевидно, что при таком турнирном положении минимальные шансы на кубковое продолжение сезона сейчас у «Флайерз». Против них банально играет большее количество сыгранных матчей.

Иван Федотов Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

Что касается «Кэпиталз», то они испортили своё положение самостоятельно, умудрившись дважды за короткий интервал времени не набрать ни одного очка в матчах с «Баффало». Ближайшей ночью Александру Овечкину и партнёрам предстоит сыграть с «Тампой». Для продолжения борьбы за плей-офф здесь необходимо набирать очки, а лучше всего – побеждать, что видится далеко не самой простой задачей. Хотя так складывается сезон, что лучшие матчи «Вашингтон» проводит с лучшими командами лиги, а вот набирать свои очки у столичной команды не получается.

Кто выиграет Президентский кубок

Реальные шансы на первое место в общей турнирной таблице сохраняют четыре команды – «Нью-Йорк Рейнджерс» (110 очков, 80 матчей), «Каролина Харрикейнз» (109, 80), «Даллас Старз» (109, 80) и «Бостон Брюинз» (107, 79). Команда Питера Лавиолетта подпортила своё положение двумя подряд поражениями. Особенно сильно и неожиданно «синерубашечники» провалились во встрече с «Филадельфией» (2:4), которая перед поездкой на Бродвей имела затяжную серию поражений.

Последние неудачи «Рейнджерс» позволили обострить борьбу за титул той же «Каролине», которая, в свою очередь, набрала ход и выдала четырёхматчевую победную серию, сумев фактически ликвидировать отставание от Артемия Панарина и его партнёров. За два матча до финиша регулярки судьба первой строчки всё ещё в руках «синерубашечников», но для начала нужно брать реванш у «Айлендерс», которые сейчас в хороших кондициях.

Кто станет первой командой на Востоке НХЛ

Параллельно с борьбой за Президентский кубок «Рейнджерс» продолжают стремиться и к первой строчке в Восточной конференции, и к первой позиции в Столичном дивизионе. С одной стороны, каждая следующая задача видится всё более локальной, но так может показаться лишь на первый взгляд. На самом деле, ключевым вопросом для «синерубашечников» сейчас является ситуация внутри конференции.

Команде Лавиолетта ни в коем случае нельзя пропускать вперёд себя «Бостон». Можно даже пропустить «Каролину» и проиграть ей Столичный дивизион. В таком случае «Рейнджерс» займут второе место в Метрополитене и отправятся на встречу с «Айлендерс» в первом раунде плей-офф. Но худшим сценарием для команды с Бродвея станет сохранение первой строчки в дивизионе и спуск на вторую в конференции.

Игорь Шестёркин Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

Это произойдёт в том случае, если «Рейнджерс» и «Каролина» синхронно потеряют много очков в последних матчах, а «Бостон» при этом выдаст победную серию. Тогда «Брюинз» займут первую строчку в конференции, избежав свидания с «Лайтнинг» в первом раунде плей-офф, тогда как «синерубашечники» получат разборку с Андреем Василевским, Никитой Кучеровым, Стивеном Стэмкосом и всей горячей компанией из штата Флорида. То ещё удовольствие, учитывая текущую форму российского супербомбардира.

На счастье «Рейнджерс», надо заметить, что подобный расклад сейчас видится малореальным. «Каролине» осталось провести два матча с аутсайдерами НХЛ – «Чикаго» и «Коламбусом». Ожидаемые здесь две победы «ураганов» лишат «мишек» возможности занять первое место в конференции, так как при равенстве очков «Харрикейнз» будут позиционироваться выше в турнирной таблице.

А этот расклад вполне устроит «Рейнджерс», которым такой сценарий развития событий может быть даже выгоднее своей победы на Востоке, потому что на данный момент они выходят на «Питтсбург», а могут выйти на «Айлендерс», если пропустят вперёд «Каролину», но опередят «Бостон». Хоть «островитяне» и набрали отличную форму в конце регулярки, для первого раунда плей-офф они всё-таки видятся более приемлемым вариантом.

Как будут образованы пары на Западе

Напоминаем, по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей место второй уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на позиции первой уайлд-кард.

Самая простая ситуация в Центральном дивизионе. «Виннипег» и «Колорадо» набрали по 104 очка, сыграв по 79 матчей. Дотянуться до «Далласа» (109, 80) – сложно, пропустить вперёд «Нэшвилл» (97, 80) – уже невозможно. Таким образом, первая пара плей-офф образована с вероятностью в 99%.

Остальные пары ещё могут легко видоизмениться. Понятно только, что «Даллас» наверняка займёт первый посев в конференции и сыграет со второй уайлд-кард. Сейчас её занимает «Вегас» (94, 79), но «рыцари» ещё могут опередить «Лос-Анджелес» (95, 79) в Тихоокеанском дивизионе, и тогда действующий обладатель Кубка Стэнли может отправиться в пару к «Эдмонтону».

Коннор Макдэвид Фото: Jeff Roberson/AP/ТАСС

Но здесь очень многие турнирные расклады могут проясниться завтра, когда состоится встреча «Ванкувера» и «Эдмонтон». Сейчас «Кэнакс» занимают первую строчку в дивизионе, опережая «нефтяников» на три очка, у которых матч в запасе. Если «Ойлерз» одержат победу в очной встрече, то ситуация резко изменится. В противном случае «Ванкувер» практически гарантирует себе первое место в дивизионе.

Пары плей-офф на данный момент

Пока же предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.

Западная конференция:

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня.