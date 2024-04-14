27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Баффало» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Антон Лунделль, Кевин Стенлунд и Сэм Райнхарт.

За «Баффало» отличились Тайсон Джост и Джек Куинн. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 27 сейвов. Нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Флорида» одержала третью победу подряд. «Баффало», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.