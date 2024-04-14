27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Баффало» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Джост (Далин, Йокихарью) – 02:59 1:1 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 05:02 2:1 Стенлунд – 08:11 (sh) 2:2 Куинн (Байрэм, Пауэр) – 09:48 (pp) 3:2 Райнхарт (Барков) – 63:58
В составе победителей забивали Антон Лунделль, Кевин Стенлунд и Сэм Райнхарт.
За «Баффало» отличились Тайсон Джост и Джек Куинн. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 27 сейвов. Нападающий Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, «Флорида» одержала третью победу подряд. «Баффало», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.
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