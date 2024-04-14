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Никита Кучеров прервал восьмиматчевую результативную серию в НХЛ

Никита Кучеров прервал восьмиматчевую результативную серию в НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал восьмиматчевую результативную серию в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Милано (Пасиоретти, Лапьер) – 09:56     1:1 Дюклер (Пойнт, Рэддиш) – 13:06     2:1 Милано – 14:00     2:2 Хагель (Стэмкос, Чирелли) – 16:24     3:2 Карлсон (Строум, Уилсон) – 48:29 (pp)     4:2 Дауд (Маленстин, ван Римсдайк) – 56:46    

Напомним, в матче регулярного чемпионата «Тампа» уступила «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:4. Кучеров впервые за восемь матчей в НХЛ не отметился результативными действиями. Добавим. Кучеров не забивает на протяжении четырёх игр кряду.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 98 результативных передач. Отметим, Кучеров возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, опережая форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на четыре очка.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 723 матча, в которых забил 319 голов и сделал 551 результативную передачу.

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