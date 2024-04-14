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«Вашингтон» обыграл «Тампу», Овечкин и Кучеров – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон, Ник Дауд и дубль на счету Сонни Милано. Голевыми передачами отличились Макс Пасиоретти, Хендрикс Лапьер, Дилан Строум, Бек Маленстин,

Тревор ван Римсдайк и Том Уилсон. За «Тампу» забрасывали Энтони Дюклер и Брэндон Хагель. Результативные передачи на счету Брейдена Пойнта, Даррена Рэддиша, Стивена Стэмкоса и Энтони Чирелли.

Российские форварды Александр Овечкин и Никита Кучеров в этой встрече не отметились результативными действиями. Оба игрока завершили матч с показателем полезности «-1». Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил 30 сейвов. У защитника «Кэпиталз» Александра Алексеева – «+1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 80 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 87 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке на Востоке, набрав 96 очков в 80 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашней арене с «Бостон Брюинз», а «Тампа» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз».

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