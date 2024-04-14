Лукоянов: веду переговоры с «Ак Барсом». Есть предложения от четырёх других клубов

Нападающий Артём Лукоянов рассказал о переговорах о новом контракте с «Ак Барсом» и заявил, что к нему есть интерес со стороны других четырёх клубов.

«Мой приоритет – остаться здесь. Не знаю, сколько моё здоровье мне позволит оставаться [в Казани]. Тьфу-тьфу, у меня в карьере почти никогда не было травм. Конечно, переговоры идут, договариваемся. Есть мелочи, хотя даже не мелочи. Мы сейчас решаем вопрос, на сколько лет [будет продлён контракт]. Со стороны других клубов у меня есть предложения – четыре точно. Но мне не хочется уезжать», – сказал Лукоянов в интервью YouTube-каналу «ЛЁД».

Лукоянов в прошедшей регулярке сыграл 64 матча, в которых забросил девять шайб и отдал семь результативных передач. В плей-офф форвард за пять матчей очков не набрал.

Напомним, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф-2024 с одинаковым счётом 1-4.