Останутся или сменят клубы? 10 главных неограниченно свободных агентов КХЛ

В КХЛ близится завершение сезона, а вместе с ним — открытие рынка свободных агентов. В этом году на него могут выйти многие интересные игроки, о которых и пойдёт речь ниже. Важное примечание — в списке по понятным причинам не будет хоккеистов, которые ещё продолжают борьбу за Кубок Гагарина, а также тех, кто ещё официально не продлил контракт со своим клубом, но о такой договорённости уже было объявлено (пример — Никита Гусев). Кто из них сменит команды, а кто останется?

Тимур Билялов

Голкипер «Ак Барса» стал одним из лучших представителей своего амплуа в регулярном чемпионате, да и в целом в последние годы он входил в число топовых голкиперов КХЛ. Сейчас Тимур может впервые выйти на рынок свободных агентов, однако в Казани намерены этого не допустить и удержать его в родной гавани. И пока этот вариант кажется наиболее реальным. Хотя, как заявили в агентстве Winners, представляющем интересы Билялова, главным фактором в переговорах будет время назначения нового главного тренера «Ак Барса».

Тимур Билялов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Альберт Яруллин

Одним из главных сюжетов предстоящего межсезонья может стать сага с Альбертом Яруллиным. Несколько лет назад защитник покинул «Ак Барс», что было шоком для большинства болельщиков казанского клуба, однако теперь его контракт с «Трактором» подходит к концу, и не исключено, что Яруллин может вернуться в родную команду. Говорить о том, что возвращение точно состоится, пока преждевременно — челябинцы заинтересованы в сохранении самого результативного наряду с Сергеем Телегиным защитника клуба в этом сезоне. Однако далеко не факт, что Альберт решит остаться на Урале в случае серьёзного интереса из Казани.

Павел Коледов

Коледов был одним из важных винтиков обороны «Салавата» в последние годы, и вместе с Яруллиным он будет одним из самых ценных защитников на рынке. По признанию агента Павла Александра Черных, к игроку проявляют интерес многие команды, что, впрочем, неудивительно. Поэтому стоит ожидать серьёзную борьбу за его подписание. Услуги Коледова абсолютно точно пригодятся многим топ-клубам КХЛ — он давно зарекомендовал себя как разносторонний игрок обороны, который при этом достаточно самоотверженно встаёт на защиту собственных ворот.

Павел Коледов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Александр Кадейкин

Внимательный читатель справедливо укажет, что у Кадейкина ещё год действующего контракта со СКА, но давайте говорить откровенно — в новом сезоне Александра в Санкт-Петербурге не будет. Стороны уже договорились о расторжении соглашения, поэтому скоро мы увидим форварда в другом клубе. Судить о его игре по сезону в Северной столице не стоит — петербуржцы форсировали возвращение Кадейкина после серьёзной травмы, а затем отправили его в нижние звенья/ротацию, и это несмотря на выдачу капитанской нашивки в сентябре. При грамотном использовании, которого в Петербурге у Александра не было, от него будет большая польза — наверняка многие топ-клубы, которые были заинтересованы в нём ещё год назад, держат это в уме.

Алексей Кручинин

32-летний нападающий стал участником одной из самых загадочных историй этого сезона КХЛ — некогда капитан «Торпедо» оказался выведен из состава прямо перед началом плей-офф. Игорь Ларионов отказался комментировать ситуацию — очевидно, что дело не в травме да и вряд ли в игровых причинах. После этого стало понятно, что будущего у Кручинина в Нижнем Новгороде нет — в качестве вариантов продолжения карьеры в первую очередь называли «Северсталь», с которой Алексей якобы общался по ходу сезона. Но пока сам игрок все договорённости отрицает и играет в хоккейной Медиалиге.

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Николай Прохоркин

Николай пополнил состав «Авангарда» накануне дедлайна обменов, перейдя из «Сибири», и помог омскому клубу прибавить в глубине состава, сформировав добротное звено с другими новичками клуба Томашем Юрчо и Дамиром Жафяровым. Впрочем, от нападающего болельщики «ястребов» были вправе ожидать большего — погоды в команде он точно не испортил, но в то же время как будто не показал всего, на что способен. Останется ли он в Омске, пока непонятно, но, учитывая определённый дефицит высококлассных российских центров, от недостатка предложений Николай страдать не будет. Другой вопрос в том, что сам Прохоркин, с учётом его амбиций, будет готов пойти далеко не в каждый клуб.

Райан Спунер

Канадец был частью одного из мощнейших трио КХЛ ещё не завершившегося сезона, заменив Корбана Найта в сочетании с Ридом Буше и Владимиром Ткачёвым. Спунер провёл лучший сезон в лиге, но из слов генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова на итоговой пресс-конференции очевидно, что руководство клуба не в полной мере довольно им. Сам Райан после встречи с семьёй и собакой, возможно, и не будет против остаться в Омске. А вот станут ли сами «ястребы» оставлять центрфорварда, пока непонятно.

Райан Спунер Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Дамир Жафяров

«Нужно думать», — так ответил Антон Курьянов на вопрос о Жафярове на итоговой пресс-конференции «Авангарда». После громкого обмена из «Ак Барса», где дела у Дамира совсем не задались, нападающий немного ожил, хотя всё ещё был далёк от своей идеальной формы. Тем не менее 30-летний игрок смог доказать, что его ещё рано списывать со счетов — в том же Омске, где Жафярову оказали необходимое доверие, или же любом другом месте, кроме Казани, Дамир может быть полезен.

Александр Радулов

Пожалуй, самое статусное имя на рынке. Александр капитанил в «Ак Барсе» почти два сезона, но похоже, что его позиции в Казани не настолько уж и незыблемы — генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин говорил, что новый договор с Радуловым должен был быть подписан ещё до конца 2023 года, однако этого так и не произошло. Возможно, что и не произойдёт — появляется всё больше слухов, что 37-летний нападающий продолжит карьеру в другом месте, а клуб из Татарстана обзаведётся новым капитаном.

Михаил Григоренко

Михаил мог бы стать самым ценным активом на рынке свободных агентов: двукратный обладатель Кубка Гагарина и самый ценный игрок его предыдущего розыгрыша, один из лучших хоккеистов ЦСКА последних лет и лучший бомбардир команды в прошедшем плей-офф — такой игрок в случае выхода в свободное плавание явно был бы нарасхват. Был бы — потому что, видимо, дальнейшая судьба Григоренко уже известна — 29-летний нападающий сменит один армейский клуб на другой, а Москву — на Санкт-Петербург.