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Отец Малкина сравнил атмосферу на матчах НХЛ и играх плей-офф КХЛ

Отец Малкина сравнил атмосферу на матчах НХЛ и играх плей-офф КХЛ
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Отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир сравнил атмосферу на матчах Национальной хоккейной лиги и играх розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 в КХЛ.

«Там [в Америке] болельщиков больше, стадионов больше по вместимости. Всё налажено на высшем уровне, там умеют всё делать. Я думаю, плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. Всё зависит от стадиона — там они большие, большая атмосфера и больше шума», — приводит слова Владимира Малкина ТАСС.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Малкина 64 (25+39) очка в 80 матчах. «Питтсбург» набрал 86 очков и занимает шестое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф.

Ранее Владимир Малкин рассказал об эмоциях семьи после заброшенной шайбы Евгения во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4).

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