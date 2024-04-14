Защитник «Автомобилиста» Блэкер: мы верим в Галкина, у нас нет сомнений в нём

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер оценил игру голкипера клуба из Екатеринбурга Владимира Галкина в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом».

«Как команда поддержала Галкина, который вышел в старте лишь во второй раз? Мы верим в Галкса. Мы знаем, что он отличный вратарь, даёт нам шанс победить. У нас нет никаких сомнений в том, что он прекрасно проделает свою работу, и команда верит в него.

Чем отличается этот «Металлург» от прошлогоднего? Прошёл год, уже сложно вспомнить всё, однако эта «Магнитка» смотрится быстрее.

За счёт чего выиграть седьмую игру? Повторюсь: нам надо сфокусироваться на своей игре, думать в первую очередь о себе. Мы знаем, что «Металлург» готов предъявить в матче, и мы должны быть готовы к этому, сыграть в нашу игру», — сказал Блэкер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.