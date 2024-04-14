Легионер «Автомобилиста» — о победе в шестой игре: мы сыграли так, как хотели

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер рассказал о победном шестом матче в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом».

«Отличный матч, мы смогли довести дело до седьмой игры. Мы вышли на лёд и сыграли так, как хотели. Во втором периоде, кажется, мы слегка потеряли концентрацию, но смогли прийти в себя и отвечать контратаками на их угрозы. В целом хорошая игра, готовимся к следующей.

Как противостоять скорости «Металлурга»? Да, они быстрая команда, но мы знали, чего ожидать, у нас есть план на игру — мы должны придерживаться его и думать в первую очередь о своём стиле», — сказал Блэкер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Вчера, 13 апреля, в Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Результативный матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой, решающий матч пройдёт 15 апреля в Магнитогорске.