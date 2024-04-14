Нападающий «Вашингтона» рассказал о различиях Кросби и Овечкина в роли капитанов команд

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Мэттью Филлипс рассказал о различиях в способах приветствия новичков между капитаном «столичных» Александром Овечкиным и капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

— Одна из обязанностей капитана — поприветствовать нового игрока и сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно.

— Очевидно, у них разные способы делать это, но я бы сказал, что они оба чрезвычайно приветливы. Ови — это парень, который заводит тебя своими шутками и объединяет всех в этом, а Сид больше похож на человека, который просто хочет с тобой познакомиться.

— Что ты имеешь в виду?

— Он более сдержанный, но очень-очень искренний и представительный парень. Так что, я думаю, это здорово, что у них разные подходы к этому процессу, но они оба капитаны не просто так, и лично я чувствую себя желанным гостем при каждом из них, — приводит слова Филлипса сайт Russian Machine Never Breaks.

Напомним, по ходу этого сезона Национальной хоккейной лиги Филлипс успел поиграть в двух командах — «Кэпиталз» и «Пингвинз».