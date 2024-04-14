«Последний бой Овечкина». Как Ови переродился и вернулся в погоню за Гретцки

Александр Овечкин за 43 первых матча забил всего восемь голов. Это был по-настоящему кошмарный результат для лучшего снайпера современности и, вероятно, всей хоккейной истории.

Однако во второй половине сезона Ови возродился и за следующие 36 матчей наколотил 22 шайбы, при этом выдав несколько совершенно безумных серий. Благодаря этому капитан «Вашингтона» сократил отставание от Уэйна Гретцки всего до 42 голов, а сами «столичные» вернулись в гонку за плей-офф.

При этом от глаз широкой публики скрылись некоторые подробности перерождения Овечкина. Известный журналист The Athletic Крис Джонстон рассказал, какая деталь помогла нападающему, а также передал слова одноклубников Александра о вернувшейся результативности капитана. Мы приводим перевод статьи нашего североамериканского коллеги.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

«Поиски утраченного голевого чутья Алекса Овечкина оказались утомительными, когда в первой половине этого сезона он потерял единственное, на что всегда мог рассчитывать.

Человек, который гонится за рекордом НХЛ по количеству голов за всю историю, внезапно начал переключаться между четырьмя или пятью клюшками разных марок и моделей. Это побудило тренерский штаб «Вашингтона» глубоко изучить статистику и видео в попытке найти ответы на вопрос, почему шайбы не залетают в ворота чаще. И, естественно, это заставило товарищей по команде смотреть на себя в зеркало — не говоря уже о ледовом покрове — в поисках способов помочь своему капитану вернуться в нужное русло.

«Его стандарт результативности намного выше, чем у остальных игроков мира, и, когда ты не забиваешь в нужном темпе, я думаю, возникает много вопросов», — сказал вингер «Кэпиталз» Ти Джей Оши.

Что происходит? В чём дело? Проблема в его одноклубниках? Он регрессирует? Возраст наконец-то настиг его?

В отрезке из 43 матчей с середины октября до конца января, когда Овечкин забросил всего восемь шайб, просто не было прецедента. За это время случилась серия из 14 встреч без единого гола — безусловно, самая продолжительная засуха в карьере, за которую Алекс завоёвывал корону результативности НХЛ девять раз за 18 сезонов, предшествовавших текущему.

Пока все в «Вашингтоне» искали ответы, это привнесло новый слой сомнений в более широкую дискуссию о том, сможет ли Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы в регулярных чемпионатах.

Достижение начало казаться неизбежным после того, как Алекс забил 42 и 50 голов за последние два сезона, но, когда этой зимой Овечкин добрался до перерыва на Матч звёзд, идя в темпе на 17 шайб за чемпионат, было вполне естественно задаться вопросом: а не начался ли в 38 лет столь стремительный спад?

Затем он поднялся на последний бой.

Всё началось в наименее вероятном месте: в восьми часовых поясах от округа Колумбия — в Объединённых Арабских Эмиратах, где Овечкин катался на верблюде по пустыне, отдыхая с женой Анастасией и детьми Сергеем и Ильёй, и общался с бывшей звездой футбола Уэйном Руни.

Александр Овечкин с Уэйном Руни Фото: Из личного архива Уэйна Руни

Поездка подарила Овечкину столь необходимое время с семьёй и тёплую погоду. Это также дало ему возможность освежить голову. И стало поворотным моментом как для игрока, так и для команды.

«Кэпиталз» занимали 11-е место в Восточной конференции перед девятидневным перерывом. Овечкин ощутил обновлённый дух, когда команда вновь собралась в начале февраля.

«Я думаю, что это лучшее время года, — сказал он. — После перерыва на Матч звёзд никто не думал, что мы окажемся в гонке за плей-офф, но мне кажется, что все мы перестроили свой мозг на другой лад».

Оглядываясь назад, можно сказать, что появились признаки перелома ситуации перед приближающимся перерывом. 27 января в Далласе в заключительном матче перед поездкой в Дубай Овечкин забил с дальней дистанции, нанеся шальной бросок сквозь трафик — первый из двух голов «Вашингтона» при игре «шесть на пять», когда голкипера Чарли Линдгрена заменили на дополнительного нападающего, чтобы обеспечить себе ценное очко в турнирной таблице.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Это был не тот гол, который можно было бы назвать классическим, винтажным голом Овечкина. Не таким оказался и тот, что он забил после рикошета от Нильса Омана в матче с «Ванкувером» 11 февраля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Тем не менее обе шайбы были засчитаны, и они помогли разжечь серию из восьми голов в восьми матчах, в результате чего его общий результат за сезон увеличился с восьми голов в 43 встречах до 16 в 51. По словам главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери, это сработало как клапан сброса давления после того, как многое, казалось, играло против Ови.

«Некоторые из этих шайб залетели, и теперь он чувствует себя хорошо — теперь берегитесь, — сказал Карбери. — Голеадоры, когда набирают обороты, чувствуют себя увереннее… такое ощущение, что, когда они получают передачу в прорыве или в зоне нападения, есть шанс, что шайба залетит в ворота. Вот что, как я увидел, изменилось.

По уровню уверенности и развязности, которые он сейчас демонстрирует на льду, он похож на старого Ови».

Он накидывает шайбы в сетку так, как когда-то делал.

Овечкин забил ещё восемь голов за отрезок из пяти матчей в марте, став самым возрастным игроком в истории лиги, совершившим этот подвиг.

И он остановил свой выбор на одной из моделей Bauer после того, как в начале года опробовал различные клюшки.

«Сейчас я придерживаюсь одной клюшки, — сказал он. — Я очень доволен ей».

Кто может винить его? Когда «Кэпиталз» обогнали «Дэвилз», «Айлендерс» и «Ред Уингз» и вошли в зону плей-офф, он забил 17 голов в 23 матчах.

«Каждый раз, когда он получает шайбу, толпа теперь всё пристальнее следит за ней, и кажется, что он может забить в любой момент, — сказал товарищ по команде Дилан Строум. — Когда он в твоей команде, это прекрасное чувство».

Оши добавил: «Когда он выходит на лёд, такое ощущение, что голод Ови до шайб вернулся и проявляется в полную силу. Я никогда не видел никого подобного. Конечно, в этой лиге есть ребята, которые являются очень хорошими голеадорами, но лично я никогда не видел кого-то, кто хотел бы забивать больше голов, чем Ови».

Его успех также вернул «Кэпиталз» в центр маловероятной погони за плей-офф.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В течение сезона, в котором «Вашингтон» покинули бывшие краеугольные камни в лице Никласа Бекстрёма и Евгения Кузнецова, а также обменянные на драфт-пики в дедлайн ветераны Энтони Манта и Джоэль Эдмундсон, «столичные» остались конкурентоспособными и выполнили обязательство организации, предоставив Овечкину платформу для продолжения погони за Гретцки.

Он отстаёт от лучшего результата за всю историю НХЛ на 42 гола — это цифра, которая, кажется, вполне достижима до истечения срока его контракта после сезона-2025/2026.

Что касается того, что ненадолго замедлило его преследование в начале этого сезона, то существует ряд различных факторов.

Овечкин уже не создаёт опасные моменты в атаке с той же скоростью, с которой он это делал раньше, а его количество бросков к перерыву на Матч звёзд было самым низким за всю карьеру. Он считает, что более «агрессивный» подход «Кэпиталз» с тех пор разблокировал свои лучшие возможности для взятия ворот.

Карбери сказал, что тренерский штаб работал с Овечкиным над тем, чтобы он чаще выбирался ближе к центру льда, и отметил, что Алексу не везло — шесть раз попадал в перекладину в первый месяц.

Со временем некоторые из этих вещей начали выравниваться. И часы повернулись вспять.

«К счастью, мы все достаточно терпеливы, — сказал Оши. — И, уверен, вот теперь он в невероятном ударе и ведёт нашу команду».