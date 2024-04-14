Хоккейный агент Матвеев: отсутствие лимита на легионеров говорит о высококонкурентной лиге

Хоккейный агент Андрей Матвеев прокомментировал увеличение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Увеличение лимита на пять легионеров кардинально ничего не изменит. Но, безусловно, эта поправка внесет свои коррективы в качество игры, поскольку вырастет конкуренция. Руководители клубов сами знают, какие цели и задачи преследуют и как вести селекционную работу. Ведь именно они проголосовали за увеличение, значит, это нужно клубам прежде всего.

Приятно видеть, что ФХР и КХЛ динамично развиваются и пробуют все варианты, как сделать хоккей лучше. В этом сезоне сделали лимит на 3 легионеров в команде, а в новом сезоне возвращают 5. Значит, прошлый опыт приносил больше положительных результатов. Молодым игрокам нужно играть и развиваться – это инвестиция в будущее команды и национальной сборной, но зачастую не хватает усиления извне. Мало того, игроки будут обмениваться опытом, научатся друг у друга новому, сравнят себя в играх и на тренировках.

Можно упомянуть и про международный опыт относительно легионеров. Например, в Северной Америке в НХЛ и АХЛ совсем нет лимита. Это говорит о высокой конкурентной среде, и клубы сами могут принимать решения без каких-либо ограничений, и на взращивание молодежи это никак не влияет. Также во многих Европейских лигах нет лимита на игроков с паспортом ЕС», – приводит слова Матвеева Metaratings.ru.