Женская сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира

Женская сборная Канада выиграла чемпионата мира по хоккею, обыграв в решающем матче турнира национальную команду США в овертайме со счётом 6:5.
За национальную команду Канады отличились Эрин Эмброуз, Джулия Гослинг, Мари-Филип Пулен (дважды), Эмили Кларк и Даниэлла Сердачни.
За сборную США забивали Лейла Эдвардс, Меган Келлер, Алекс Карпентер, Хилари Найт Кэролайн Харви.
Отметим, в прошлогоднем розыгрыше чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Канады со счётом 6:3.
Женская сборная Канады в 13-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею и является рекордсменом по этому показателю. На втором месте находится сборная США, которая выигрывала женский ЧМ десять раз.
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