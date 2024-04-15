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Женская сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира

Женская сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира
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Женская сборная Канада выиграла чемпионата мира по хоккею, обыграв в решающем матче турнира национальную команду США в овертайме со счётом 6:5.

ЧМ-2024 (ж) . Финал
15 апреля 2024, понедельник. 00:20 МСК
США
Окончен
5 : 6
ОТ
Канада
0:1 Эмброуз – 06:32 (5x5)     1:1 Эдвардс (Хис) – 08:12 (5x5)     1:2 Гослинг (Бурбонне) – 23:08 (5x5)     2:2 Келлер (Билка, Мёрфи) – 30:10 (5x5)     3:2 Карпентер (Койн Шофилд, Кёрл) – 36:32 (5x5)     3:3 Пулен – 38:58 (5x5)     4:3 Найт (Харви, Эдвардс) – 48:56 (5x4)     4:4 Кларк (Стейси) – 50:46 (5x5)     4:5 Пулен (Фаст) – 52:19 (5x5)     5:5 Харви (Эден, Скамурра) – 54:58 (5x5)     5:6 Сердачни (Эмброуз, Дебьен) – 65:16 (4x3)    

За национальную команду Канады отличились Эрин Эмброуз, Джулия Гослинг, Мари-Филип Пулен (дважды), Эмили Кларк и Даниэлла Сердачни.

За сборную США забивали Лейла Эдвардс, Меган Келлер, Алекс Карпентер, Хилари Найт Кэролайн Харви.
Отметим, в прошлогоднем розыгрыше чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Канады со счётом 6:3.

Женская сборная Канады в 13-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею и является рекордсменом по этому показателю. На втором месте находится сборная США, которая выигрывала женский ЧМ десять раз.

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