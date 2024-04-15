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Женская сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира

Женская сборная Канада выиграла чемпионата мира по хоккею, обыграв в решающем матче турнира национальную команду США в овертайме со счётом 6:5.

За национальную команду Канады отличились Эрин Эмброуз, Джулия Гослинг, Мари-Филип Пулен (дважды), Эмили Кларк и Даниэлла Сердачни.

За сборную США забивали Лейла Эдвардс, Меган Келлер, Алекс Карпентер, Хилари Найт Кэролайн Харви.

Отметим, в прошлогоднем розыгрыше чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Канады со счётом 6:3.

Женская сборная Канады в 13-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею и является рекордсменом по этому показателю. На втором месте находится сборная США, которая выигрывала женский ЧМ десять раз.

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