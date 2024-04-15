«Он совершенен во всём». Айкел назвал одного из самых недооценённых игроков «Вегаса»
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел поделился мнением о своём одноклубнике и коллеге по амплуа Вильяме Карлссоне, оформившем дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), который прошёл этой ночью.
«Я думаю, Карл один из самых недооценённых игроков НХЛ. Не знаю, получает ли он должное внимание за то, что он делает. Когда ты являешься его партнёром по команде и наблюдаешь за ним день за днём и вечер за вечером во время матчей, ты видишь, что он совершенен во всём», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате на счету 31-летнего Карлссона 59 (30+29) очков в 68 матчах.
«Вегас» набрал 96 очков и уже гарантировал себе уайлд-кард в плей-офф от Западной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Вуд, Макар) – 07:26 0:2 Макар (Маккиннон, Лехконен) – 10:34 0:3 Рантанен (Мэнсон, Ничушкин) – 32:50 1:3 Барбашёв (Колесар, Ханифин) – 42:56 2:3 Карлссон (Дорофеев, Теодор) – 46:35 (pp) 3:3 Карлссон (Хауден, Уайтклауд) – 56:23 4:3 Гертл (Айкел, Маршессо) – 61:23 (pp)
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