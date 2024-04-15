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Плющев поделился ожиданиями от решающего матча серии «Автомобилист» — «Металлург»

Плющев поделился ожиданиями от решающего матча серии «Автомобилист» — «Металлург»
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился ожиданиями от решающего матча серии «Автомобилист» — «Металлург».

— Сегодня решающий матч серии «Автомобилист» — «Металлург». Кого будете поддерживать?
— Да я вообще-то и не болельщик. Я смотрю хоккей немножко другими глазами. Тем более что московские клубы отсутствуют.

Мне и та, и другая команда достаточно симпатична. Я знаю, что в Магнитогорске вообще, наверное, лучшие, самые корректные болельщики. Ну и желаю, конечно, и «Автомобилисту», чтоб он сыграл свою лучшую игру. Он никогда ещё так высоко не поднимался. Поэтому я буду смотреть другими глазами на всё это дело. Я хочу увидеть хороший хоккей в исполнении двух команд, которые этого заслужили», — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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