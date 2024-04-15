К чёрту прогнозы! В шикарном полуфинале КХЛ наступает развязка

В серии «Автомобилиста» и «Металлурга» за шесть игр наколотили 37 голов. 6,17 шайбы за матч — это вполне себе уровень нынешней регулярки НХЛ с её безумными показателями результативности. Для сравнения: в битве «Авангарда» и «Ак Барса» в финале Востока 2021-го, которая часто называется лучшей серией КХЛ последних лет, случилось лишь 26 шайб за семь игр. Уральский полуфинал, первый матч которого заставил зевать многих нейтральных зрителей, мощно разогнался по мере развития событий, и седьмой матч будет логичной кульминацией.

Любопытно, что эти соперники второй год подряд заходят в седьмой матч, но какие же это были разные серии! В прошлом году игры «Авто» и «Магнитки» порой оставляли впечатление предсезонного турнира — и если после серий часто говорят, что вылетевшая команда не заслуживала поражения, то тогда обе команды не заслуживали победы. «Автомобилист» при этом чуть ли не самолично вручил победу «Магнитке», пропуская нелепые шайбы после рикошетов в овертаймах и упуская 3:1 в третьем периоде седьмой игры. Сейчас смотрибельность хоккея, накал и энергетика в этой паре кардинально другие.

Эпизод из игры в Екатеринбурге Фото: РИА Новости

Какой-то логики в этой серии вообще не осталось — и это стало понятно после шестого матча. Вроде бы в пятой игре Андрей Разин сделал выводы после проигранного с 3:0 матча в Екатеринбурге, и они заключались в более осторожной тактике. «Магнитка» немного подкрутила свои базовые настройки и стала чаще выстраивать то, что в НХЛ зовётся «трэп»: 1-3-1 без высокого прессинга в каждом моменте (хотя периодически он снова включался). Кажется, такая осторожность помогала «Магнитке» отплёвываться стремительными контратаками, которые порой начинались уже из зоны обороны с места отбора.

Казалось бы, после такого задела можно приезжать в Екатеринбург и завершать серию в свою пользу. Однако «Автомобилист» забил уже в дебюте игры и этим почти гарантировал успешный исход, потому что команда Николая Заварухина научилась идеально играть по счёту. Сработал экспромт Заварухина, который чуть ли не впервые выпустил в составе звено, состоящее из 19-летнего «лимитчика» Артёма Каштанова, опытного Данила Романцева и ещё одного номинального центра Максима Денежкина. Эти ребята с первых же смен «включили ноги» и задавили «Металлург» прессингом в чужой зоне: неслучайно именно при их нахождении на льду «Автомобилист» забил дважды и в целом выдал чуть ли не лучший период в серии при игре «5 на 5».

То, что «Магнитка» после поражений каждый раз в этой серии побеждала, хорошо говорит об умении Разина проводить работу над ошибками. Однако Николай Заварухин и его штаб в последних двух-трёх играх сделали несколько неочевидных шагов, оказавшихся решающими. В той самой четвёртой игре «Автомобилист» поменял местами в звеньях двух вингеров, и в моменте Степан Хрипунов оказался именно тем чернорабочим, который помог Голышеву и Да Косте лишний раз показать своё мастерство, да ещё и забил победный гол. О созданном почти экспромтом четвёртом звене написано выше.

А вот другой интересный ход — вратарские перестановки. После двух пропущенных шайб в дебюте четвёртой игры на Владимира Галкина вылилось много несправедливой критики, хотя выход «в ноль» и подставление с переполненного пятака вряд ли бы отразил любой другой вратарь лиги. При этом Галкин более ровно провёл регулярку, чем Аликин (92,7% ОБ против 92,2%), имеет хорошую историю игры в плей-офф МХЛ и ВХЛ. Если брать суммарный «вес» таланта дуэта, то пара Аликин — Галкин в этом сезоне была чуть ли не лучшей в лиге. В шестой игре Аликина не оказалось даже в роли третьего вратаря, Галкин же вышел в старте и сыграл почти идеально.

Вратарский дуэт «Автомобилиста» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Причины такого решения могут быть разными. В целом по серии для Аликина именно средние матчи серий получались не очень удачными — его заменили в дебюте четвёртой игры с «Ак Барсом» после быстрых двух шайб, та же история повторилась в четвёртой игре со СКА. В пятом матче в Петербурге Аликин пропустил четырежды, и «Автомобилист» выгрыз победу в матче и в серии уже с Галкиным в воротах. Возможно, соперники успевают приспособиться к стилю Аликина — несмотря на то что оба голкипера негабаритные, пластичные и обладают хорошей реакцией, тренеры других команд лиги уже отмечали то, что Галкин действует в воротах иначе.

А вот к Андрею Разину вопросы теперь есть. В шестом матче после первого периода на скамейку присел Егор Яковлев — капитан и самый опытный защитник «Металлурга». Конечно, можно найти огрехи в его игре, однако во втором периоде, несмотря на мощное территориальное преимущество «Магнитки», почти все контратаки «Автомобилиста» были опасными и в итоге обернулись четырьмя голами. Уже дважды воспитывался скамейкой Никита Гребёнкин, который со своим злым стилем даёт ровно то, что нужно в плей-офф, однако не всегда стабилен.

Если после упущенных 3:0 Андрей Владимирович был спокоен и солиден на пресс-конференции, несмотря на фирменные шуточки, то после шестой игры явно нервничал. После вроде бы обычного вопроса кого-то из журналистов босс «Магнитки» выдал филиппику в адрес одного из наших коллег, назвав его «провокатором» — ну а ранее Разин ушёл с послематчевого флеш-интервью, охарактеризовав вопрос как «глупый». В регулярке это выглядело бы нестандартно, однако перед седьмым матчем серии скорее настораживает.

Сам «Металлург» бросает туда-сюда. После первого раунда показалось, что неудобный «Амур» закалил команду и придал ей солидности — но примерно с середины серии с «Авто» у магнитогорцев снова пошли провалы на синей и допущенные контратаки. Казалось бы, игра с большим количеством контратак в обе стороны должна быть в пользу более быстрой «Магнитки», но более эффективно их использует «Автомобилист», который превратил атаки с ходу в своё главное оружие ещё в первых двух раундах. По ходу серии «Авто» ещё и прибавил в скорости и движении — за это стало отвечать не только звено Хрипунов — Бывальцев — Обидин, но и перетасованная четвёртая тройка.

При этом любые прогнозы на седьмой матч пока кажутся абсолютно невозможными. Лично я, если бы делал ставку на исход, не рискнул бы расстаться и со 100 рублями: настолько равными кажутся шансы команд. Несмотря на то что в шестой игре «Металлург» показал свои слабости, «Магнитка» лишь один раз в этом плей-офф отдала два матча подряд, пять раз из шести вслед за поражением следовала победа. Зато в противовес этому факту идёт то, что Андрей Разин оба седьмых матча в своей карьере проиграл. Это, в свою очередь, перекрывает то, что у «Автомобилиста» в истории была лишь одна седьмая игра, и она проиграна.

Андрей Разин Фото: РИА Новости

В прошлом году и «Автомобилист» и «Магнитка» были настолько ужасны в своей взаимной посредственности, что мочалили друг друга до овертайма, поставив рекорд продолжительности седьмой игры в КХЛ. В этом году эти же соперники могут побить свой рекорд — но уже не из-за того, что плохи, а как раз наоборот. Диспозиция, о которой мы писали после четвёртой игры, не поменялась: «Магнитка» более куражная и креативная, «Автомобилист» — волевой, терпеливый и организованный. В одной отдельно взятой игре каждое из этих сильных качеств может перевесить, а «качельность», которая продолжается всю серию, может полететь в любую сторону.