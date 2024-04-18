Разин: Пресс в прошлом матче гол привёз, все его попинали. Но Пресс не был бы Прессом…

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала КХЛ — 2024 оценил игру защитника клуба Робина Пресса.

«Вы поймите, хоккей – командная игра. И гол – это работа всей пятёрки. Взять гол Петунина «Автомобилисту» от конька Трямкина. Этот гол можно спокойно записать на Орехова, он всё сделал, чтобы этот гол состоялся. Так и Михайлис, и Карпов, и Акользин, и Коробкин. Они мало забивают, но являются большой частью команды. То, что они сегодня забили, это дело случая, вовремя оказались в той точке, из которой попали. Но они все делают очень большой объём работы, играют на команду. К Михайлису никаких проблем нет.

В последней игре Пресс привёз гол. Все его, конечно, попинали, пообсуждали. Но Пресс не был бы Прессом, если бы не начинал огромное количество атак, рискуя диагональными передачами, и мы бы очень мало с шайбой проходили среднюю зону. Из 15-20 передач он один-два раза может ошибиться. Все ребята стараются. У нас очень хороший коллектив, мы не обращаем внимание на нерезультативные серии», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.