Крикунов назвал причину малого количества голов в первом матче финала плей-офф КХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 и рассказал, почему во встрече было малое количество голов.

«Равная игра, где-то повезло „Металлургу“, что они сумели забросить шайбу. Ярославль пока вкатывается в игру, они немного потеряли чувство борьбы и дистанции. Вся борьба ещё впереди. Я бы не сказал, что команды играют в осторожный хоккей, вратари сыграли хорошо и обеспечивали адреналин. Много голов сегодня не увидели из-за хорошей игры двух вратарей», — сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.