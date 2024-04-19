«Виннипег» обыграл «Ванкувер» в матче за вторую строчку Запада, у Чибрикова дебютный гол
Поделиться
Сегодня, 19 апреля, «Виннипег Джетс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в заключительном матче регулярного чемпионата Национально хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд – 05:22 1:1 Виларди (Иафалло, Ламберт) – 11:26 2:1 Перфетти (Эпплтон, Шмидт) – 20:55 2:2 Линдхольм (Хьюз, Гарланд) – 37:11 (pp) 3:2 Чибриков (Нидеррайтер) – 45:18 4:2 Перфетти – 57:53
В составе «Виннипег» заброшенной шайбой отметились Габриэль Виларди и дублем Колуа Перфетти. А также дебютный гол забил российский нападающий Никита Чибриков
За «Ванкувер» голами отличились Конор Гарланд и Элиас Линдхольм.
По итогам чемпионата «Виннипег» занял второе место в Западной конференции со 110 очками. «Ванкувер» расположился на третей строчке, набрав в 82 матчах 109 очков.
Комментарии
- 19 апреля 2024
-
05:38
-
04:38
-
04:24
-
03:58
-
03:05
-
02:01
- 18 апреля 2024
-
23:51
-
23:37
-
23:25
-
23:11
-
23:00
-
22:50
-
22:37
-
22:25
-
22:16
-
22:05
-
21:52
-
21:40
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:53
-
20:45
-
20:32
-
20:29
-
20:24
-
20:21
-
20:16
-
20:14
-
20:05
-
20:00