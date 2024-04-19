«Виннипег» обыграл «Ванкувер» в матче за вторую строчку Запада, у Чибрикова дебютный гол

Сегодня, 19 апреля, «Виннипег Джетс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в заключительном матче регулярного чемпионата Национально хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

В составе «Виннипег» заброшенной шайбой отметились Габриэль Виларди и дублем Колуа Перфетти. А также дебютный гол забил российский нападающий Никита Чибриков

За «Ванкувер» голами отличились Конор Гарланд и Элиас Линдхольм.

По итогам чемпионата «Виннипег» занял второе место в Западной конференции со 110 очками. «Ванкувер» расположился на третей строчке, набрав в 82 матчах 109 очков.