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«Виннипег» обыграл «Ванкувер» в матче за вторую строчку Запада, у Чибрикова дебютный гол

«Виннипег» обыграл «Ванкувер» в матче за вторую строчку Запада, у Чибрикова дебютный гол
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Сегодня, 19 апреля, «Виннипег Джетс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в заключительном матче регулярного чемпионата Национально хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд – 05:22     1:1 Виларди (Иафалло, Ламберт) – 11:26     2:1 Перфетти (Эпплтон, Шмидт) – 20:55     2:2 Линдхольм (Хьюз, Гарланд) – 37:11 (pp)     3:2 Чибриков (Нидеррайтер) – 45:18     4:2 Перфетти – 57:53    

В составе «Виннипег» заброшенной шайбой отметились Габриэль Виларди и дублем Колуа Перфетти. А также дебютный гол забил российский нападающий Никита Чибриков

За «Ванкувер» голами отличились Конор Гарланд и Элиас Линдхольм.

По итогам чемпионата «Виннипег» занял второе место в Западной конференции со 110 очками. «Ванкувер» расположился на третей строчке, набрав в 82 матчах 109 очков.

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